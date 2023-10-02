В Баку стартовал 74-й Международный конгресс астронавтики IAC 2023

Сегодня в Баку начал свою работу 74-й Международный конгресс астронавтики, который продлится до 6 октября. В конгрессе принимают участие свыше 5000 человек из более чем 100 стран мира, в число которых входят представители Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), турецкого космического агентства Turkey Uzay Ajansı, космического агентства Японии JAXA, итальянского космического агентства Agenzia Speziale Italiana, компании AIRBUS, канадского инновационного центра INO, французского национального центра космических исследований CNES, индийского космического агентства ISRO и других международных компании и агентств. В выставочном павильоне Международного конгресса астронавтики представлены 150 компаний.

Церемонию открытия в Конгресс-центре посетили Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди страны Мехрибан Алиева.

Азербайджан получил возможность проводить конгресс в 2019 году в рамках Генассамблеи федерации астронавтики. Тема текущего форума – «Глобальные вызовы и возможности: дадим шанс космосу».

Следует добавить, что в рамках конгресса пройдут 190 технических сессий и других мероприятий, посвященных возможностям исследования космоса.