Предотвратите подписание документов кем-либо от вашего имени с SİMA İmza!

Благодаря новой функции биометрической подписи, предоставляемой SİMA İmza, созданной ООО «AzInTelecom» при Министерстве цифрового развития и транспорта, будет предотвращено подписание документов от другого лица.

Так, с внедрением нового функционала будет осуществляться биометрическая идентификация для повторного подтверждения после ввода ПИН-кода на экране мобильного телефона во время подписания. Действительно ли подписавший является владельцем подписи будет проверено с помощью специальной технологии искусственного интеллекта и биометрии SİMA İmza.

Биометрическая личность и подлинность идентификационных данных будут проверяться по чертам лица. Для лиц успешно прошедших биометрическую идентификацию процесс будет завершен. Весь этот процесс потребует всего несколько секунд.

Стоит обратить внимание на то, что данное нововведение в основном призвано предотвратить неправомерное использование электронных подписей. Так, в последнее время в ходе расследований, проводимых правоохранительными органами и судами (в основном по финансовым преступлениям), было установлено, что часто встречаются случаи фальсификации при подписании важных документов.

Некоторое время назад Государственная налоговая служба проинформировала граждан, выпустив официальное заявление.

Отметим, что аналогичные ситуации могут возникнуть и в других сферах, где применяются электронные подписи (госуслуги, банковское дело, страхование, электронная таможня и т. д.). Чтобы предотвратить подобные неприятные ситуации, государственным учреждениям и частным предприятиям рекомендуется использовать биометрическое решение SİMA İmza. Таким образом, интеграция партнеров с SİMA İmza исключит вышеупомянутые варианты использования благодаря аутентификации посредством идентификации.

Следует также отметить, что в рамках совместного сотрудничества Государственной налоговой службы и «AzInTelecom» завершается процесс интеграции SİMA İmza с порталом e-taxes.gov.az.

Прогнозируется, что упомянутые негативные случаи будут сведены к минимуму после того, как на портале будет активен сервис входа и подписания с помощью SİMA İmza.

SİMA İmza создает ряд преимуществ как для граждан, так и для поставщиков услуг. С цифровой подписью нового поколения сокращаются финансовые затраты и предотвращается потеря времени. Кроме того, возможность интеграции SİMA İmza в любую систему, а также автоматизация дают пользователям возможность подписывать документы быстро и в любом количестве.

Для получения цифровой подписи, работающей с мобильным приложением, достаточно скачать мобильное приложение SİMA İmza на устройство и один раз зарегистрироваться. SİMA İmza, повышающая доступность цифровых услуг, ускорит бизнес-процессы в нашей стране.

Более подробную информацию о цифровой подписи SİMA İmza можно получить на официальном сайте www.sima.az/ru и обратившись в Колл-Центр «157».