Приложения Windows «Ножницы», «Связь с телефоном» и «Фотографии» получат новые функции

Компания Microsoft начала тестирование обновленных версий приложений «Ножницы», «Связь с телефоном» и «Фотографии» в Windows 11. На данное время опробовать нововведения могут участники программы бета-тестирования Windows Insider (каналы Canary и Dev).

Новые возможности «Ножниц» появились в версии программы под номером 11.2308.33.0 и называются «Действия с текстом». Они основаны на распознавании символов. Приложение распознает текст на редактируемом изображении и предложит его выделить, скопировать или отредактировать посредством контекстного меню. Также есть функции «Быстрое редактирование» и «Скопировать весь текст». Кроме того, инструмент «Действия с текстом» позволяет быстро удалить конфиденциальные данные со скриншотов. После выбора опции «Быстрая маскировка» приложение автоматически скроет адреса электронной почты и номера телефонов на редактируемом изображении. Также можно вручную выбрать для скрытия любой фрагмент. В дополнение к этому можно выделить часть текста и выбрать в меню опцию «Скрыть текст», чтобы сделать его нечитаемым.

В приложении «Связь с телефоном» (1.23082.123.0) появилась функция, также касающаяся редактирования снимков. С ее помощью можно редактировать снимки с Android-смартфона на компьютере. Как только в памяти смартфона появляется новая фотография, компьютер получает уведомление с предложением просмотреть или отредактировать снимок.

В обновленном приложении «Фотографии» (2023.11090.13001.0) появилась новая функция размытия фона. Алгоритм автоматически отделит объект от фона и добавит размытие на задний план. Можно изменить интенсивность или область применения эффекта. Пользователи облачного сервиса OneDrive теперь могут искать фотографии по содержимому. Для этого нужно в приложении перейти в раздел «OneDrive — Личное» и в поисковой строке указать нужный объект.

Разработчики также вернули в приложение функцию Spot Fix, с помощью которой можно убрать с фотографий пятна или какие-то другие объекты с помощью алгоритма на основе нейросети.

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