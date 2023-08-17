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17 августа, 2023
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В Epic Games Store можно бесплатно забрать Black Book и Dodo Peak

Epic Games Store

Epic Games Store бесплатно отдает две игры — Black Book и Dodo Peak. Акция продлится до 24 августа в 19:00 по бакинскому времени.

Black Book (Черная книга) – карточная ролевая игра от российской студии Morteshka. В основе тайтла лежат славянские мифы. События разворачивается в 1879 году на территории Чердынского уезда Пермской губернии. Сюжет игры рассказывает о молодой девушке по имени Василиса, которая пытается освоить магию, чтобы воскресить своего суженого. В Steam Black Book имеет почти 4000 отзывов. Игру рекомендуют 94% геймеров.

Dodo Peak – это платформер-головоломка, в которой игрокам предстоит взять на себя роль птицы додо, чтобы найти разбежавшихся по различным локациям птенцов и отвести их в безопасное укрытие. При этом игрокам будут угрожать злобные обезьяны, хитрые змеи и т.д.

На следующей неделе в Epic Games Store станет бесплатной только одна игра — стратегия в реальном времени Homeworld: Deserts of Kharak, приквел серии Homeworld.

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