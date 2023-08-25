25 августа в Евросоюзе вступает в действие новый закон о цифровых услугах (DSA)

25 августа в Евросоюзе вступает в действие новый закон о цифровых услугах (Digital Services Act — DSA). Закон о цифровых услугах, согласованный странами ЕС и Европарламентом 23 апреля прошлого года, устанавливает новые, более четкие правила ответственности крупных цифровых платформ за недостаточную борьбу с нелегальным или вредоносным контентом и защищает фундаментальные права пользователей на свободу слова и защиту их личных данных.

В апреле текущего года Европейский союз назвал 19 онлайн-платформ, которые столкнутся с самым строгим уровнем регулирования в регионе в соответствии с DSA. Пристальное внимание власти будут уделять использованию алгоритмов ИИ и рекомендаций, а также таргетированной рекламы на данных платформах, среди которых оказались Google, TikTok и прочие. Список представляет собой смесь знакомых цифровых сервисов, таких как: X (Twitter), App Store от Apple, YouTube и Google Поиск от Alphabet, Facebook и Instagram от Meta, а также TikTok, Snapchat и другие. Перечисленные платформы, соответствуют критериям либо очень крупных онлайн-платформ (VLOP), либо очень крупных онлайн-поисковых систем (VLOSE). Основным критерием для регулирования в качестве VLOP/VLOSE в соответствии с DSA является наличие более 45 миллионов активных пользователей в месяц в Евросоюзе.

Идея ЕС состоит в том, чтобы использовать обязательные требования прозрачности алгоритмов для обеспечения подотчетности. Это означает, что регулируемые платформы не смогут закрывать глаза на вред от ИИ и рекомендательных алгоритмов, поскольку закон также требует, чтобы компании вводили в действие «разумные, пропорциональные и эффективные меры по смягчению последствий» для выявленных рисков, подлежащих независимому аудиту и надзору со стороны Европейской комиссии (при поддержке недавно открытого Европейского центра алгоритмической прозрачности). В то время как штрафы за несоблюдение могут достигать 6% от мирового годового оборота компании.

Риски, которые они должны учитывать, включают ущерб, наносимый ИИ или алгоритмами основным правам, таким как: свобода выражения мнений, гражданский дискурс и избирательные процессы, общественная безопасность и здравоохранение, гендерное насилие, безопасность детей и психическое здоровье. Регламент также накладывает некоторые ограничения на микротаргетированную рекламу — с запретом на обработку конфиденциальных данных для таргетинга рекламы или использования информации о детях. В то время как у торговых площадок есть некоторые требования для проверки личности продавцов.

Пользователям VLOPS/VLOSE также должна быть предоставлена четкая информация о том, почему им рекомендуется определенный контент, основанный на сборе их персональных данных. Тем самым закон окажет давление на бизнес-модели, финансируемые за счет рекламы, такие как Meta, которые основаны на отслеживании и сборе данных пользователей. Некоторые из названных платформ могут быть не готовы к этому особому режиму соблюдения DSA. В частности, в ноябре прошлого года Комиссия уже предупредила Twitter и непосредственно главу Илона Маска об «огромной работе», которую ему предстоит выполнить для соблюдения правил блока. На днях платформа X (Twitter) сообщила, что готовится соответствовать DSA, добавив в будущем кнопку для сообщения о незаконном контенте в Европе.

Отметим, что в июле крупнейший американский маркетплейс Amazon подал иск в Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге из-за намерения властей Евросоюза включить его в список компаний, подпадающих под действие нового закона ЕС о цифровых услугах (DSA). Согласно заявлению компании, она не является крупнейшим розничным продавцом ни в одной из стран присутствия в ЕС, в то время как ее более крупные европейские конкуренты не рассматриваются Брюсселем как таковые. В конце июня германский интернет-магазин одежды Zalando уже подавал аналогичную жалобу в Европейский суд общей юрисдикции в связи с новыми нормами.

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