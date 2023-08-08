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8 августа, 2023
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В Apple Music появилась новая станция Discovery Station

Apple Music

Компания Apple добавила в музыкальный сервис Apple Music станцию Discovery Station, которая помогает найти новую музыку. Сама компания пока официально не объявляла о запуске станции.

По сообщениям СМИ, на ней звучат песни в близких пользователю жанрах, но те, которые он еще не слышал. Вероятно, запуск Discovery Station – это попытка Apple предложить своим пользователям что-то подобное персонализированным плейлистам Discover Weekly из Spotify.

Пока что доступ к станции получили не все пользователи.

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