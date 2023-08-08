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8 августа, 2023
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Sony запустила тестирование облачного стриминга игр в 4K на PS5

Sony PlayStation 5

Компания Sony начала публичное бета-тестирование запуска игр через облачный стриминг для консоли PlayStation 5. Участники тестирования выбираются случайным образом. Сервис включает поддержку разрешений 720p, 1080p, 1440p и 2160p (4K).

На данное время выбор игр в рамках публичного бета-тестирования довольно ограничен:

  • God of War: Ragnarok;
  • Horizon Forbidden West;
  • Fortnite;
  • Fall Guys;
  • Destiny 2;
  • Returnal;
  • Demon’s Souls;
  • Death Stranding;
  • Sackboy A Big Adventure;
  • Destruction All Stars;
  • Demon Slayer (пробная версия);
  • Resident Evil 8 (пробная версия).

Запуск сервиса ожидается позже, точной даты нет. Услуга будет включена в состав подписки PS Plus Premium. Потоковая передача будет доступна не только для купленных игр, но и для проектов из каталога подписки, а также для ограниченных по времени версий.

Сервис Xbox Cloud от Microsoft пока не поддерживает разрешение 4K.

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