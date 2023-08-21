Продолжается 3-й лагерь “YAŞAT” при генеральном спонсорстве Bakcell

Продолжается 3-й лагерь “YAŞAT”, проводимый при организации Фонда “YAŞAT” и Организации «Волонтеры ASAN» при генеральном спонсорстве Bakcell. Лагерь посвящен 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева. В лагере, организованном в отеле “Shamakhi Palace Sharadil” в Шамахинском районе и который продлится 7 недель, принимают участие более 350 детей.

В рамках лагеря для детей проводятся интерактивные тренинги, встречи с известными лицами, экскурсии, обучающие мероприятия и консультации, а также развлекательные концертные программы.

На этот раз гостем лагеря стала компания Bakcell. Компания организовала для детей мастер-класс по программированию на тему «Я создаю мультфильм». В рамках мастер-класса дети закодировали свой собственный мультфильм на платформе программирования Scratch. Это мероприятие вызвало большой интерес у участников лагеря.

Предоставление заботы и внимания членам семей шехидов и ветеранов является одним из основных направлений программы КСО Bakcell.

Компания Bakcell входит в состав NEQSOL Holding. Отметим, что поддержка семей шехидов и ветеранов осуществляется в рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного в начале этого года между NEQSOL Holding и Фондом «YAŞAT». Согласно меморандуму, на этот год Холдинг выделил фонду «YAŞAT» 500 тыс. манатов. За счет этих средств семьям шехидов и ветеранов оказывается различная социальная поддержка, а также реализуются различные специальные проекты. Следует отметить, что компания «Bakcell» в настоящее время проводит масштабную кампанию под лозунгом «Стань еще быстрее вместе с Bakcell».