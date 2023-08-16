Теперь абоненты Nar могут оплачивать парковку посредством SMS

Абоненты Nar теперь могут удобно оплачивать парковку на специально отведенных участках, просто отправив SMS, без необходимости использовать какие-либо устройства для оплаты парковки. Начиная всего с минимальной суммы в 30 гяпик, пользователи могут парковать свои автомобили без лишних хлопот.

Чтобы начать использовать сервис после нахождения подходящего места для парковки, выполните следующие простые шаги: последовательно введите регистрационный номер автомобиля, номер зоны парковки и местоположение парковки (например, 10XX000 — 10001 — 1), затем отправьте SMS на короткий номер 1181, чтобы начать отсчет времени парковки. При выезде с парковки отправьте SMS с текстом «SON» на короткий номер 1181. В этот момент будет рассчитана длительность использования, и сумма оплаты будет автоматически списана с предоплаченного баланса абонентов Nar, находящихся в тарифном плане предоплаты. Корпоративные клиенты, в свою очередь, могут производить платежи различными методами, используя приложение AzParking. Для получения более подробной информации вы можете посетить страницу nar.az/parkinq .