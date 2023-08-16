ИИ-система Opera Aria для браузера стала доступна для iOS

Компания Opera представила Aria, новую систему искусственного интеллекта для браузера, в мае этого года. Система на основе технологий OpenAI GPT была доступна в десктопном браузере Opera One и в версии Opera для Android. Теперь сообщается, что Opera Aria стала доступна и для iOS. Таким образом, доступ к Aria теперь распространяется на все основные платформы.

Aria можно использовать для поиска информации в сети, генерации текста или кода, получения различных ответов. В отличие от стандартной версии ChatGPT, новая система может отображать результаты из интернета в реальном времени. Aria может ответить на любые вопросы о продуктах или сервисах Opera. Система бесплатна и доступна более чем в 180 странах мира.

Компания отмечает, что число пользователей Aria уже превысило 1 млн.

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