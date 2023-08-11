Представлены четыре графических планшета серии Wacom One от $60 до $600

Компания Wacom представила несколько новых графических планшетов с перьевым вводом серии Wacom One. Предлагается четыре модели в двух вариантах.

Модели Wacom One 12 ($399,99) и Wacom One 13 touch ($599,99) оснащаются цифровыми интерактивными цветными дисплеями, что делает их похожими на обычные планшеты. Модели Wacom One S ($99,99) и Wacom One M ($149,99) не имеют цифрового дисплея и представляют собой традиционный цифровой холст. Все цены устройств указаны в полной комплектации. Также можно приобрести планшеты без дополнительных аксессуаров, например, Wacom One S за $60.

Планшет Wacom One 12 оборудован 11,6-дюймовым экраном, а Wacom One 13 touch — 13,3-дюймовым. Экраны поддерживают разрешение 1920 × 1080 пикселей и обладают 99-процентным охватом цветового пространства sRGB. Модель Wacom One 13 touch поддерживает 10-пальный ввод, позволяя владельцу осуществлять навигацию привычными для обычного планшета жестами. Устройство имеет кнопку, которая отключает у экрана чувствительность к касанию, если это необходимо. Wacom One S и Wacom One M представляют собой модели начального уровня, поддерживающие 4 тыс. степеней нажатия и наклона.

В комплект поставки каждой из представленных моделей графических планшетов серии Wacom One входит электронное перо, доступное в разных вариантах цветового оформления и поддерживающее установку дополнительных аксессуаров. Перо оснащено двойной кнопкой, на которую можно назначить срабатывание различных клавишных сочетаний. Планшеты также поддерживают электронные перья от сторонних производителей.

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Все модели поддерживают операционные системы Windows, macOS, Android и ChromeOS. Планшеты подключаются к ПК через один кабель USB-C, даже модели с дисплеем. Подключение через HDMI также поддерживается. У моделей Wacom One S и Wacom One M также есть поддержка подключения через Bluetooth.

Отмечается, что серия Wacom One самая экологичная в ассортименте компании. Планшеты от 30 до 65% состоят из переработанного пластика. Компания также предлагает более дешевые версии новых планшетов, без электронного пера и кабелей — eStore. Они предназначены для тех покупателей, у кого уже есть все необходимые совместимые аксессуары.

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