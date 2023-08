Представлены четыре графических планшета серии Wacom One от $60 до $600

Компания Wacom представила несколько новых графических планшетов с перьевым вводом серии Wacom One. Предлагается четыре модели в двух вариантах.

Модели Wacom One 12 ($399,99) и Wacom One 13 touch ($599,99) оснащаются цифровыми интерактивными цветными дисплеями, что делает их похожими на обычные планшеты. Модели Wacom One S ($99,99) и Wacom One M ($149,99) не имеют цифрового дисплея и представляют собой традиционный цифровой холст. Все цены устройств указаны в полной комплектации. Также можно приобрести планшеты без дополнительных аксессуаров, например, Wacom One S за $60.

Планшет Wacom One 12 оборудован 11,6-дюймовым экраном, а Wacom One 13 touch — 13,3-дюймовым. Экраны поддерживают разрешение 1920 × 1080 пикселей и обладают 99-процентным охватом цветового пространства sRGB. Модель Wacom One 13 touch поддерживает 10-пальный ввод, позволяя владельцу осуществлять навигацию привычными для обычного планшета жестами. Устройство имеет кнопку, которая отключает у экрана чувствительность к касанию, если это необходимо. Wacom One S и Wacom One M представляют собой модели начального уровня, поддерживающие 4 тыс. степеней нажатия и наклона.

В комплект поставки каждой из представленных моделей графических планшетов серии Wacom One входит электронное перо, доступное в разных вариантах цветового оформления и поддерживающее установку дополнительных аксессуаров. Перо оснащено двойной кнопкой, на которую можно назначить срабатывание различных клавишных сочетаний. Планшеты также поддерживают электронные перья от сторонних производителей.



Все модели поддерживают операционные системы Windows, macOS, Android и ChromeOS. Планшеты подключаются к ПК через один кабель USB-C, даже модели с дисплеем. Подключение через HDMI также поддерживается. У моделей Wacom One S и Wacom One M также есть поддержка подключения через Bluetooth.

Отмечается, что серия Wacom One самая экологичная в ассортименте компании. Планшеты от 30 до 65% состоят из переработанного пластика. Компания также предлагает более дешевые версии новых планшетов, без электронного пера и кабелей — eStore. Они предназначены для тех покупателей, у кого уже есть все необходимые совместимые аксессуары.

