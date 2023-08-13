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14 августа, 2023
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Патч Downfall отрицательно влияет на производительность процессоров Intel

Intel

Специалисты компании Intel обнаружили уязвимость CVE-2022-40982, известной как Downfall, затронувшей несколько поколений фирменных процессоров. Downfall затрагивает потребительские и серверные процессоры Intel начиная с семейства Skylake до Rocket Lake (за исключением последних моделей).

Было выпущено обновление прошивки, которое частично исправляет уязвимость, но возникла проблема по поводу снижения производительности чипов в рабочих нагрузках AVX2 и AVX-512.

Сотрудники тестовой лаборатории ресурса Phoronix провели тесты и сравнили производительность чипов. Для теста были выбраны серверные процессоры Intel Xeon Platinum 8380 (Ice Lake) и Xeon Gold 6226R (Cascade Lake), а также потребительский Core i7-1165G7 (Tiger Lake). Использовалось ПО с поддержкой Intel oneAPI. Оказалось, что апдейт мог снизить мощность компьютеров до 39 %. В ходе тестирования Xeon Platinum 8380 производительность упала на 6%, Xeon Gold 6226R – на 33%, а Core i7-1165G7 — от 11 до 39%.

Пользователям придется выбирать — отказаться от устраняющего уязвимость обновления или установить его, но пожертвовать скоростью.

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