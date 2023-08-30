Представлен Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid 2024

Компания Porsche AG представила Cayenne Turbo E-Hybrid 2024 модельного года. Это самая мощная модель Cayenne компании. Новая модель будет доступна в кузовах кроссовера и купе. Внедорожник получил уникальную переднею панель с увеличенными воздухозаборниками. Светодиодные фары HD-Matrix Design входят в стандартную комплектацию.

Cayenne Turbo E-Hybrid 2024 оснащен гибридной силовой установкой: 4,0-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом мощностью 591 л.с и электродвигателем мощностью 174 л.с. Porsche заявляет, что трансмиссия может разогнать автомобиль до 96 км/ч за 3,5 сек. Максимальная скорость составляет 295 км/ч.

Аккумуляторная батарея емкостью 25,9 кВтч установлена под грузовым отсеком. Компания утверждает, что новое бортовое зарядное устройство мощностью 11 кВт с подходящим источником питания может сократить время зарядки аккумулятора до менее чем 2,5 ч.

В стандартную комплектацию входит адаптивная пневматическая подвеска, а также режим Torque Vectoring Plus. Режим Dynamic Chassis Control и рулевое управление задней осью доступны в качестве опций.

Автомобиль получил спортивное рулевое колесо GT с подогревом и кожаные спортивные сиденья, регулируемые в 18 направлениях. Также доступны сиденья Comfort с регулировкой в четырнадцати направлениях. В салоне установлена приборная панель с 12,6-дюймовым изогнутым дисплеем и 12,3-дюймовый информационно-развлекательный экран. Предлагается новая 15-ваттная беспроводная зарядная панель.

Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid 2024 поступит в продажу во втором квартале 2024 года. Цена стартует с 148 550 долларов. E-Hybrid Coupe — с 153 050 долларов.

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