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22 августа, 2023
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Представлен детский планшет TCL TAB Disney Edition 2

TCL TAB Disney Edition 2

Компания TCL выпустила новый Android-планшет под названием TAB Disney Edition 2, который предназначен для детской аудитории. Устройство получило практичный комплектный чехол, защищающий его от повреждений.

TCL TAB Disney Edition 2

TAB Disney Edition 2 оборудован 8-дюймовым дисплеем с разрешением 1280×800 пикселей, защитным покрытием, устойчивым к царапинам и рядом функций, снижающих нагрузку на глаза.

Планшет получил 4 Gb оперативной памяти и накопитель на 64 Gb, предусмотрен слот для карт microSD (до 512 Gb). Есть основная 8 Мп камера, фронтальная на 5 Мп, два встроенных динамика, поддержка LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, 3,5-мм аудиоразъем и порт USB Type-C.

По заверению компании, аккумулятор на 5500 мАч, благодаря технологии TCL Smart Manager обеспечивает работу устройства на протяжении всего дня. Предустановлен контент Disney для учебы и развлечений.

TCL TAB Disney Edition 2 уже поступил в продажу в США по цене $199.

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