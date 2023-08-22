Британский регулятор одобрил сделку Broadcom по покупке VMware за $61 млрд

Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) одобрило сделку по поглощению VMware компанией Broadcom за $61 млрд.

«После консультаций по предварительным результатам расследования и с учетом мнений лиц, которых затронет эта сделка, проводившая его комиссия подтвердила, что ее окончательное решение заключается в том, что сделка не приведет к существенному ослаблению конкуренции, и тем самым одобрила ее в Великобритании», — говорится в пресс-релизе регулятора.

Это решение означает завершение пятимесячного расследования CMA, начавшегося после того, как в марте 2023 года британский регулятор выразил обеспокоенность вероятными негативными последствиями от этого соглашения, отмечается в примечаниях к пресс-релизу. В частности, регулятор предполагал, что такая сделка может замедлить инновации британского технологического сектора и привести к повышению стоимости серверного оборудования для британских предприятий, а также государственных организаций.

Broadcom после заявления CMA в понедельник сообщила, что сделка, о которой впервые было объявлено в мае 2022 года, может быть закрыта до конца октября 2023 года. Компании также необходимо получить оставшиеся разрешения других регулирующих органов.

«Broadcom продолжает конструктивную работу с регуляторами в других юрисдикциях и находится на продвинутой стадии процесса получения оставшихся необходимых разрешений регулирующих органов, которые, по мнению компании, будут получены до 30 октября 2023 года. Broadcom подтверждает, что объединение с VMware усилит конкуренцию на рынке облачных технологий и принесет пользу корпоративным клиентам, предоставив им больший выбор и контроль над тем, где они размещают свои рабочие нагрузки», — говорится в заявлении компании.

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