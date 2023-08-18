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18 августа, 2023
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Microsoft объявил дату презентации новых ноутбуков серии Surface

Microsoft Surface

Компания Microsoft объявила дату проведения презентации, которая будет посвящена обновленной серии ноутбуков Surface. Мероприятие состоится 21 сентября в Нью-Йорке. Презентация будет транслироваться на официальном YouTube-канале компании.

Ожидается, что будут представлены модели Surface Go 4, Surface Laptop Go 3, Surface Laptop Studio 2 и Surface Pro 10.

По данным сетевых источников, Surface Go 4 получит процессор серии Intel Alder Lake-N. В основе Surface Laptop Go 3 будет лежать неназванный Intel Core i5 12-го поколения и при этом модель мало чем будет отличаться от предшественника.

Ноутбук Surface Laptop Studio 2 получит процессор Intel Raptor Lake-H и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 40, а Surface Pro 10 представят в модификациях с 11- и 13-дюймовым экраном.

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