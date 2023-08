Epic Games Store бесплатно отдает Europa Universalis IV и Orwell

В Epic Games Store проходит очередная раздача бесплатных игр — Europa Universalis IV и Orwell: Keeping an Eye on You. Акция будет действовать до 17 августа в 19:00 по бакинскому времени.

Europa Universalis IV – это стратегия, в которой игрокам предстоит провести выбранное ими государство через четыре столетия, поучаствовав во множестве исторических событий.

Orwell: Keeping an Eye on You – в политическом симуляторе игрокам предстоит следить за жителями вымышленного государства Бонтон, чтобы найти виновных в серии террористических актов.



Следующими бесплатными играми в Epic Games Store станут карточное приключение «Черная Книга» и платформер-головоломка Dodo Peak.

