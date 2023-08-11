spot_img
11 августа, 2023
ДомойSoftwareИгрыEpic Games Store бесплатно отдает Europa Universalis IV и Orwell

Epic Games Store бесплатно отдает Europa Universalis IV и Orwell

Epic Games Store

В Epic Games Store проходит очередная раздача бесплатных игр — Europa Universalis IV и Orwell: Keeping an Eye on You. Акция будет действовать до 17 августа в 19:00 по бакинскому времени.

Europa Universalis IV – это стратегия, в которой игрокам предстоит провести выбранное ими государство через четыре столетия, поучаствовав во множестве исторических событий.

Orwell: Keeping an Eye on You – в политическом симуляторе игрокам предстоит следить за жителями вымышленного государства Бонтон, чтобы найти виновных в серии террористических актов.

Следующими бесплатными играми в Epic Games Store станут карточное приключение «Черная Книга» и платформер-головоломка Dodo Peak.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статья
Sony назвала игры для подписчиков расширенных PS Plus в августе
Следующая статья
Emotet вернулся, Lokibot по-прежнему активен — «Лаборатория Касперского» рассказывает об актуальных киберугрозах
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,112ФанатыМне нравится
1,014ЧитателиЧитать
3,088ЧитателиЧитать
713ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»