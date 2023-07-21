Ведущие поставщики облачных услуг, полупроводников и систем объединились в консорциум Ultra Ethernet

Компании AMD, Arista, Broadcom, Cisco, Eviden (Atos), HPE, Intel, Meta и Microsoft в рамках Linux Foundation сформировали Ultra Ethernet Consortium (UEC). Новый консорциум планирует создать на базе Ethernet новый масштабируемый и эффективный с точки зрения стоимости коммуникационный стек, ориентированный на высокопроизводительные вычисления (HPC) и ИИ.

UEC сформировал четыре рабочих группы, ответственных за физический, канальный и транспортный уровни, а также за уровень ПО. Целью является создание современного сетевого стека, который учитывает потребности HPC- и ИИ-нагрузок, включая новые методы борьбы с заторами в сети, высокий уровень утилизации канала (в том числе 800G/1.6T), многопутевую и гарантированную доставку, сквозную телеметрию, консистентность и низкий уровень задержек, автоматизацию, безопасность и защищенность, масштабируемость, стабильность, надежность, снижение TCO и так далее.

Некоторые вендоры уже наделили рядом перечисленных свойств свои продукты, но унификация и объединение усилий, как считается, должно пойти на пользу всем.

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