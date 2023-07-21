spot_img
21 июля, 2023
ДомойТелекомНовости операторовСостоялся интеллектуальный конкурс по случаю Национального дня прессы

Состоялся интеллектуальный конкурс по случаю Национального дня прессы

Nar

По случаю 22 июля — Дня национальной прессы — Nar собрал представителей СМИ на традиционном интеллектуальном конкурсе. Журналисты, представляющие более 20 СМИ, соревновались в 7 командах. В этом году в течение 7 туров участникам задавали вопросы разной сложности о национальной и мировой культуре, истории и технике. Кроме того, командообразующие игры дали возможность представителям СМИ лучше узнать друг друга.

При выборе победителей учитывались как баллы интеллектуального конкурса, так и результаты командообразующей игры. В итоге в конкурсе победила команда «Зия», 2 место заняла команда «Ени Хаят», 3 место заняла команда «Молла Насреддин». Nar вручил специальные подарки командам-победителям.

Nar реализует различные социальные проекты по продвижению образования, одновременно выступая сторонником интеллектуальных игр. Подробнее о проектах можно узнать по ссылке: https://www.nar.az/ru/projects/

Предыдущая статья
Ведущие поставщики облачных услуг, полупроводников и систем объединились в консорциум Ultra Ethernet
Следующая статья
«AzInTelecom» начал сотрудничество с турецкой компанией DNS Sense
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,118ФанатыМне нравится
1,018ЧитателиЧитать
3,090ЧитателиЧитать
715ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»