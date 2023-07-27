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28 июля, 2023
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В WhatsApp появились мгновенные видеосообщения

WhatsApp

Разработчики мессенджера WhatsApp объявили о запуске новой функции — в приложении появились Instant Video Messages (мгновенные видеосообщения).

«С появлением голосовых сообщений в WhatsApp каждый может быстро и безопасно связываться с близкими без необходимости набирать текст. Теперь эту функцию дополнят новые мгновенные видеосообщения. У пользователей появилась возможность записывать и отправлять короткие личные видео прямо в переписке».

Отправить его можно довольно легко: нужно нажать кнопку, чтобы переключиться на режим видео, а затем удерживать ее, чтобы записать ролик. Если провести по экрану вверх, можно записать видеосообщение, не удерживая кнопку. Как только собеседник откроет видео, его воспроизведение автоматически запустится без звука. Чтобы включить звук, нужно нажать на видео. Максимальная продолжительность ограничена одной минутой. Отмечается, что видеосообщения надежно защищены сквозным шифрованием.

Новая функция будет доступна всем пользователям WhatsApp в течение нескольких недель.

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