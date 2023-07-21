«AzInTelecom» начал сотрудничество с турецкой компанией DNS Sense

ООО «AzInTelecom», действующее под эгидой Министерства цифрового развития и транспорта, начало сотрудничество с «DNS Sense», одной из ведущих компаний Турции в области кибербезопасности, с целью расширения сферы предоставляемых ею услуг в области информационной безопасности.

В рамках сотрудничества планируется реализация мер по стимулированию продажи и использования цифровых продуктов, принадлежащих «DNS Sense» и используемых в управлении системными операциями ООО «AzInTelecom» в Азербайджане.

Стоит отметить, что эти продукты реализуют меры защиты на основе облачного DNS-слоя, которая обеспечивает активную безопасность. Также служат мощным и эффективным первым уровнем защиты от фишинга, DNS-спуфинга, туннелирования DNS, действий ботов на основе DNS и омоглифных доменных имен.

Сервис позволяет отслеживать, управлять и сообщать об общем сетевом трафике корпорации, приобретшей услугу, с одного экрана. Он также выполняет расширенный анализ DNS для обнаружения зараженного устройства. Он сообщает о вредоносном интернет-трафике независимо от размера сети. Это, в свою очередь, создает возможность ужесточить политику безопасности сети.

Следует отметить, что клиенты ООО «AzInTelecom», информационным ресурсам которого доверяет ряд крупных компаний и государственных учреждений страны, могут воспользоваться услугами аудита информационной безопасности, консалтинга и кибербезопасности.