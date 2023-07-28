spot_img
28 июля, 2023
ДомойТелекомНовости операторовНаграждены участники команды MecHack #9030, участвовавшей в «FIRST Robotics Competition» при поддержке...

Награждены участники команды MecHack #9030, участвовавшей в «FIRST Robotics Competition» при поддержке Azercell

Azercell

Состоялась церемония награждения команды MecHack #9030, представляющей Азербайджан на конкурсе «FIRST Robotics Competition» (FRC) при поддержке Azercell. Напомним, что при содействии Azercell и организации центра «Train Brain» наши школьники впервые приняли участие в конкурсе мирового уровня NASA и были удостоены приза. Так, 22 молодых человека, объединившиеся в команду под названием MecHack #9030, представили жюри конкурса в Нью-Йорке робота, специально созданного для «FIRST Robotics Competition» (FRC). Азербайджанская команда, вышедшая в финал с первой же попытки, вернулась на родину с наградой «Rookie Inspiration» за социальные проекты, представленные в рамках проходившего в Хьюстоне чемпионата.

Юным робототехникам, принявшим участие в торжественном мероприятии, были вручены специальные сертификаты от центра «Train Brain» и Azercell. Представители лидирующего мобильного оператора поздравили молодых людей с большим успехом и пожелали им новых достижений в этой области. В рамках мероприятия компания «Azercell Telecom» также была удостоена награды от центра «Train Brain» за доверие к команде и постоянную поддержку азербайджанской молодежи.

Предыдущая статья
Сегодня День системного администратора!
Следующая статья
NASA запустит стриминговый видеосервис без рекламы и подписки
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,117ФанатыМне нравится
1,017ЧитателиЧитать
3,090ЧитателиЧитать
714ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»