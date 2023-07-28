Награждены участники команды MecHack #9030, участвовавшей в «FIRST Robotics Competition» при поддержке Azercell

Состоялась церемония награждения команды MecHack #9030, представляющей Азербайджан на конкурсе «FIRST Robotics Competition» (FRC) при поддержке Azercell. Напомним, что при содействии Azercell и организации центра «Train Brain» наши школьники впервые приняли участие в конкурсе мирового уровня NASA и были удостоены приза. Так, 22 молодых человека, объединившиеся в команду под названием MecHack #9030, представили жюри конкурса в Нью-Йорке робота, специально созданного для «FIRST Robotics Competition» (FRC). Азербайджанская команда, вышедшая в финал с первой же попытки, вернулась на родину с наградой «Rookie Inspiration» за социальные проекты, представленные в рамках проходившего в Хьюстоне чемпионата.

Юным робототехникам, принявшим участие в торжественном мероприятии, были вручены специальные сертификаты от центра «Train Brain» и Azercell. Представители лидирующего мобильного оператора поздравили молодых людей с большим успехом и пожелали им новых достижений в этой области. В рамках мероприятия компания «Azercell Telecom» также была удостоена награды от центра «Train Brain» за доверие к команде и постоянную поддержку азербайджанской молодежи.