Opera GX заменит историю просмотров на фальшивую «в случае смерти пользователя»

В игровом браузере Opera GX появилась новая функция Fake My History, которая автоматически полностью удаляет историю просмотров пользователя и заменяет ее на «фальшивую, но приятную версию».

Согласно описанию Fake My History, браузер «будет считать пользователя умершим», если он не будет открывать Opera GX в течение двух недель. В этом случае, функция автоматически заменяет прежнюю историю поиска на ссылки и поисковые запросы, связанные с благотворительностью, изучением иностранных языков, помощи животным и волонтерстве. Например, в фальшивой истории можно обнаружить запросы вроде: «Как похоронить мертвую птичку» или «Как стать донором крови».

Первоначально запросы в фальшивой истории Opera GX будут доступны только на английском языке.

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