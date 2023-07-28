Прибыль Samsung во втором квартале рухнула на 95%

Компания Samsung Electronics сообщила о рекордном падении прибыли во втором квартале. Согласно отчету выручка составила $47,21 млрд, что на 22% меньше, чем годом ранее. Чистая прибыль сократилась на 85%, а операционная прибыль – на рекордные 95%. Это самое больше падение с 2009 года.

Такое падение прибыли компания объясняет слабым спросом на микросхемы. Переизбыток предложения привел к снижению цен в отрасли DRAM и RAM. Кроме того, снизился спрос на смартфоны. Несмотря на это, Samsung надеется на изменение ситуации, заявив, что вторая половина 2023 года должна быть для нее более лучшей.

«Ожидается, что глобальный спрос постепенно восстановится во второй половине года, что должно привести к увеличению прибыли за счет производства компонентов. Однако сохраняющиеся макроэкономические риски могут оказаться проблемой для такого восстановления спроса», — говорится в отчете компании.

Samsung продолжит сокращать объемы выпуска памяти, но микросхем семейства HBM данные намерения не коснутся. Напротив, к концу следующего года компания рассчитывает удвоить объемы выпуска микросхем памяти HBM. Эти микросхемы востребованы при производстве ускорителей вычислений для систем искусственного интеллекта. Компания также рассчитывает увеличить инвестиции в инфраструктуру, исследования и разработки, а также в упаковочные технологии.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az