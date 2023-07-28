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28 июля, 2023
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NASA запустит стриминговый видеосервис без рекламы и подписки

NASA

Американское управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA анонсировало скорый запуск потокового видеосервиса NASA+. Сервис станет доступен до конца лета 2023 года.

NASA+ предложит пользователям прямые трансляции важных космических запусков и миссий, коллекцию документальных фильмов о миссиях NASA, а также новые оригинальные сериалы. Весь контент будет бесплатным и без рекламы.

«Мы делаем космос доступным по вашему запросу с помощью новой потоковой платформы NASA. Преобразование нашего цифрового присутствия поможет нам лучше рассказывать истории о том, как NASA исследует неизведанное в воздухе и космосе, вдохновляет через открытия и инновации», — отметил Ники Фокс (Nicky Fox), замглавы управления по коммуникациям NASA.

Сервис будет доступен в веб-версии, в приложение NASA на iOS и Android, а также телеприставках Roku, Apple TV и Fire TV.

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