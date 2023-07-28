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28 июля, 2023
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Epic Games Store бесплатно отдает Homeworld Remastered Collection и шутер Severed Steel

Epic Games Store

В Epic Games Store можно бесплатно забрать две игры: Homeworld Remastered Collection и Severed Steel.

Homeworld Remastered Collection — это сборник космических стратегий, который включает в себя ремастеры Homeworld и Homeworld 2.

Severed Steel – стильный шутер от первого лица с динамической системой трюков, уничтожаемым окружением и множеством визуальных эффектов.

Игры можно забрать до 3 августа в 19:00 по бакинскому времени. Следующими бесплатными играми в Epic Games Store станут Loop Hero и Bloons TD 6.

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