Lenovo представляет новые планшеты Lenovo Tab P12 и Tab M10 5G

Компания Lenovo представляет два новых планшета на базе Android: Lenovo Tab P12 и Lenovo Tab M10 5G. Они сочетают в себе развлекательные и обучающие инструменты, разработаны специально для удовлетворения широкого круга потребностей современных пользователей в любом месте.

Lenovo Tab P12 — незаменимое устройство для учащихся старших классов и студентов. Планшет оснащен большим 12,7-дюймовым дисплеем с разрешением 3K для просмотра видео или веб-страниц и акустической системой JBL и Dolby Atmos, обеспечивающей более насыщенный, объемный звук. Емкости встроенного аккумулятора хватит для автономной работы в течение всего времени использования планшета для обучения или развлечений. Lenovo Tab P12 совместим с новым стилусом Lenovo Tab Pen Plus и клавиатурой в стиле ThinkPad, которые обеспечивают еще больше возможностей для продуктивности в процессе обучения. Большой дисплей можно разделить на несколько полей для работы с несколькими задачами одновременно. Например, в одном окне можно делать заметки во время онлайн-урока, а в другом — просматривать файлы и документы. Специальный режим чтения и инструменты защиты зрения пользователя обеспечивают комфортную работу и эффект полного погружения при длительных занятиях. Lenovo Tab M10 5G разработан специально для мобильных пользователей, он поддерживает подключение к сетям 5G и длительное время автономной работы, он оснащен 10,61-дюймовым экраном с разрешением 2K.

Согласно недавнему исследованию Lenovo, потребности пользователей планшетов различаются и постоянно меняются. Большинство из них использует свои планшеты для веб-серфинга, развлечений, учебы и работы, что свидетельствует о том, что планшет является популярным инструментом как для отдыха, так и для решения повседневных задач. Поэтому люди придают большое значение такой характеристике устройства, как время автономной работы. По мере того, как гибридный график работы становится все более распространенным явлением, а границы между работой и отдыхом стираются, Lenovo разработала свои планшеты Lenovo Tab P12 и Lenovo Tab M10 5G с учетом различных сценариев использования, Планшеты премиальной линейки P и предложение для массмаркета серии M созданы для активного гибридного образа жизни, развлечений, обучения, повышения производительности и мобильности.

«Сейчас пользователи ожидают от своих планшетов большего, чем когда-либо — более 80% используют их для не только для работы, но и для развлечений. Поэтому новые планшеты Lenovo Tab P12 и Lenovo Tab M10 5G разработаны таким образом, что их можно быстро адаптировать под меняющиеся цифровые потребности современных пользователей», — сказал Тони Чен, вице-президент подразделения по разработке планшетов Lenovo.

Lenovo Tab P12: Вдохновляйтесь, учитесь и наслаждайтесь общением

Lenovo Tab P12 — флагманское предложение Lenovo к новому учебному сезону. Это универсальное устройство, которое может выступать семейным планшетом и использоваться несколькими пользователями может, и отвечает всем потребностям студентов. Играть, учиться или создавать контент — все это можно делать на одном устройстве.

Для по-настоящему иммерсивного опыта Lenovo Tab P12 оснащен большим 12,7-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 3К (2944×1840), который идеально подходит для трансляций и стриминга, дизайна или игр. Его экран обеспечивает не только более широкий обзор, но и качественное изображение — плотность пикселей на 50% больше, чем у дисплея Full-HD того же размера. Благодаря увеличенной плотности пикселей дисплей изображение получается более насыщенным, детализированным и контрастным. Lenovo Tab P12 имеет четыре динамика JBL и поддержку технологии Dolby Atmos для захватывающего и объемного звучания.

Благодаря оперативной памяти объемом до 8 ГБ и восьмиядерному процессору планшет работает плавно и быстро. Lenovo Tab P12 оснащен аккумулятором на 10,200 мАч, который позволяет планшету работать в режиме воспроизведения видео до 10 часов.

Для создания заметок, работы с диаграммами или примечаниями в PDF планшет оснащен входящим в комплект стилусом Lenovo Tab Pen Plus, который работает с приложениями Nebo и MyScript Calculator 2. Lenovo Tab P12, также, можно использовать в качестве беспроводного сенсорного экрана для рисования на ПК с Windows. Синхронизировав оба устройства с помощью программы Lenovo Freestyle, можно использоваться все преимущества и возможности планшета и ПК. Дополнением к планшету Lenovo Tab P12 идет полноценная клавиатура в стиле ThinkPad. Она имеет клавиши с длиной хода 1,5 мм, вогнутой формы с углублением в 0,2 мм и шагом 19 мм для удобного набора текста. Встроенный трекпад и 16 функциональных клавиш упрощают навигацию по рабочему пространству. Для работы с несколькими задачами одновременно пользователи могут открыть до 4 приложений и до 5 плавающих окон. Для работы с документами и электронными книгами предусмотрен режим чтения с фоновой музыкой и функциональностью защиты зрения. Сверхширокая 13-мегапиксельная фронтальная камера идеально подходит для онлайн-видеозвонков и виртуальных занятий, а тонкий и легкий корпус планшета делает его компактным и удобным устройством для работы вне дома.

Доступ к высокоскоростной сети с Lenovo Tab M10 5G

Lenovo Tab M10 5G хорошо подходит для пользователей, которые ценят бесперебойную мобильную связь. Планшет предлагает удобство постоянного подключения на скоростях 5G в любом месте. Lenovo Tab M10 5G на базе мобильной платформы Snapdragon 695 5G, создан для активных пользователей гибридной рабочей среды и цифровых кочевников. На природе или в дороге пользователи Lenovo Tab M10 5G могут получить непрерывный доступ к потоковому видео, видеозвонкам с друзьями, быстрым загрузкам и даже облачным играм. Высокоскоростное подключение доступно практически в любом месте благодаря поддержке 5G Sub6 с возможностью приоритизации мобильной передачи данных.

За отличное изображение при видеозвонках и трансляции без задержек отвечает10,61-дюймовый дисплей 2K с частотой обновления 90 Гц. Визуальные эффекты дополняются чистым звуком Dolby Atmos. Планшет имеет двухцветный корпус с матовым стойким к царапинам покрытием, весит 490 граммов, защиту от воды и пыли IP52.

Lenovo Tab M10 5G имеет аккумулятор емкостью 7700 мАч, обеспечивающий до 12 часов автономной работы в режиме воспроизведения видео, с удобной быстрой зарядкой до 20 Вт. Сертифицированный TÜV дисплей обеспечивает более комфортную работу, сводя к минимуму влияние синего света на глаза пользователя и мерцание, а специальный режим для чтения позволяет легко переключаться между цветным и монохромным изображением цифровых книг. В комплекте с планшетом может идти электронное перо Lenovo Tab Pen Plus.

В зависимости от региона покупателям Lenovo Tab P12 могут быть доступны популярные предложения для обучения на выгодных условиях: Nebo и MyScript Calculator 2 (бесплатно), WPS (с бесплатными премиум-функциями на три месяца), Lenovo NotePad, ADP One (бесплатная годовая подписка).