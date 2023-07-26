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27 июля, 2023
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Кибербезопасность на базе искусственного интеллекта: продукты SentinelOne теперь доступны большему числу клиентов

SentinelOne

SentinelOne расширяет свое присутствие на рынке кибербезопасности благодаря построению новых партнерских отношений. Теперь еще большее количество клиентов сможет воспользоваться продуктами вендора, которому доверяют топовые компании мира.

Компания BAKOTECH вошла в список новых дистрибьюторов SentinelOne. Это означает, что продуктами вендора смогут воспользоваться партнеры и клиенты BAKOTECH в Украине, Грузии, Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Туркменистане, Таджикистане и Молдове.

SentinelOne – компания, занимающаяся разработкой автономной платформы кибербезопасности для расширенного обнаружения и реагирования (XDR). Технология позволяет выйти за пределы конечной точки благодаря сквозной корпоративной видимости, защите и реагированию на угрозы. Так, SentinelOne уверенно заявляют, что они не просто меняют правила игры, а строят совершенно новый стандарт для решений безопасности. Эти амбиции подтверждаются наградами от Gartner, MITRE Engenuity и Gartner Peer Insights.

Главный продукт вендора – комплексная платформа Singularity XDR, которая обеспечивает поиск и обнаружение угроз на конечных точках пользователей, в контейнерах, облачных рабочих средах и других системах, а также реагирование на найденные угрозы. Все это возможно благодаря искусственному интеллекту в сочетании с ведущими в отрасли технологиями EPP & EDR. Singularity XDR позволяет командам безопасности просматривать данные, собранные различными решениями безопасности со всех платформ, включая конечные точки, облачные рабочие среды, сетевые устройства, электронную почту, идентификационные данные и т. д., на единственной информационной панели.

«Мы рады объявить о нашем новом партнерстве с BAKOTECH», – говорит Кен Маркс, вице-президент по глобальным каналам SentinelOne. «Помощь в поиске партнеров и их поддержка открывает новые перспективы расширения сети торговых посредников SentinelOne. Мы ожидаем дальнейшего ускорения развития нашего канала и рады сделать больше предложений SentinelOne доступными для наших клиентов через партнерскую экосистему.»

Среди клиентов SentinelOne – 3 компании из списка Fortune 10 и сотни компаний из списка Global 2000. Комплексной платформой Singularity пользуются такие гиганты как Aston Martin, Samsung, Autodesk, Shutterfly и другие.

«‎Стать партнером одного из лучших производителей решений по кибербезопасности – это всегда одновременно и вызов, и повод гордиться собой», – говорит Евгений Бадах, CEO в BAKOTECH.‎ «Для нас сотрудничество с SentinelOne означает большую ответственность и амбициозные задачи. А еще – возможность предложить нашим партнерам и клиентам защиту уровня мировых гигантов. Современная картина киберугроз очень динамична, что требует более быстрого и разумного реагирования. И решение от SentinelOne успешно закрывает эту потребность.»

Исследование лидеров безопасности в 2022 году показало, что среднестатистическая команда безопасности сейчас использует 76 разных инструментов. Стремительный рост количества инструментов приводит к тому, что команды безопасности тратят более половины своего времени на создание отчетов вручную, собирая данные из нескольких изолированных инструментов. Решение XDR предлагает значительные преимущества в эффективности работы благодаря централизации всех данных для формирования целостной картины вашей среды. Следовательно, можно прогнозировать рост популярности концепции XDR из-за ее автоматизированности, гибкости и машинного обучения.

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