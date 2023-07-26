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27 июля, 2023
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Nar поздравляет абитуриентов с окончанием вступительных экзаменов

Nar

Nar поздравляет всех абитуриентов, успешно сдавших вступительные экзамены, а также сообщает, что наградит абитуриентов, показавших самые высокие результаты на этих экзаменах. Таким образом, мобильный оператор подарит будущим студентам смартфоны, мобильные номера Nar и большую сумму на балансе для более удобного общения. Цель состоит в том, чтобы внести свой вклад в достижения молодых людей, которые только начинают университетскую жизнь, и помочь им подойти к высшему образованию с большим энтузиазмом.

Сохраняя верность своим традициям с 2018 года, Nar в рамках своей корпоративной социальной ответственности старательно содействует развитию образования с целью воспитания талантов и формирования культуры непрерывного обучения.

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