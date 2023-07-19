Logitech приобрела Loupedeck — разработчика настраиваемых консолей для творчества и стриминга

Компания Logitech объявила о покупке Loupedeck, производителя одноименных консолей для творчества и стриминга. Об этом сообщается в пресс-релизе Logitech. Финансовые условия сделки не разглашаются.

Loupedeck — компания по разработке Loupedeck + и Live и Live S, специально созданных консолей, предназначенных для улучшения работы основных программ в области редактирования фотографий, видео и аудио, дизайна и прямой трансляции. Штаб-квартира находится в Хельсинки (Финляндия).

«Покупка Loupedeck дополнит портфолио продуктов Logitech и ускорит ее амбиции в сфере программного обеспечения, что позволит сделать более интеллектуальными клавиатуры, мыши и многое другое», — отметил вице-президент и генеральный менеджер Logitech Gaming Уджеш Десаи (Ujesh Desai).

Также он заявил, что каких-либо серьезных изменений в линейке продуктов Loupedeck в результате покупки не будет, но вероятно, это означает конец дальнейшего сотрудничества компании с Razer. Напомним, что ранее Loupedeck и Razer объединились для создания Razer Stream Controller. В Razer заявили, что приобретение Loupedeck компанией Logitech никак не отразится на продуктах Razer Stream Controller и Razer Stream Controller X.

Кроме того, партнерство с Loupedeck призвано обеспечить «более комфортный опыт для создателей контента», что потенциально может предоставить аппаратным решениям компании лучшую интеграцию с Streamlabs — платформой потокового вещания, приобретенной Logitech в 2019 году.

Помимо Streamlabs, в 2016 году Logitech приобрела производителя игровой периферии Saitek, в 2017 году — выпускающую гарнитуры Astro, а в 2018 году — компанию по производству аудиооборудования Blue Microphones.

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