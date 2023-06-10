spot_img
10 июня, 2023
ДомойТелекомСобытияCityNet - генеральный партнер фестиваля GameSummit

CityNet — генеральный партнер фестиваля GameSummit

GameSummit

Интернет провайдер CityNet стал генеральным партнером крупного игрового фестиваля GameSummit, который впервые пройдет в Азербайджане.

11 июня GameSummit соберет в Бакинском дворце спорта геймеров, любителей видеоигр, виртуальной реальности, поп-культуры, комиксов и других схожих интересов и станет отличной площадкой, для того, чтобы насладиться самыми интересными онлайн и оффлайн развлечениями.

В рамках фестиваля будут проводиться чемпионаты по различным крупным играм, включая гоночные и разнообразные симуляторы. Участники смогут соревноваться в захватывающих турнирах, где будут определены лучшие из лучших. Также будет организованы чемпионаты по ретро-геймингу и настольным играм, чтобы воссоздать атмосферу старых классических игр и насладиться стратегическими схватками за игровыми досками. Также, в рамках мероприятия будет организована VR-зона, где каждый сможет получить уникальный игровой опыт и насладиться новинками в сфере виртуальных развлечений.

Это массовое мероприятие, которое впервые пройдет в нашей стране при генеральном партнерстве CityNet, призвано стать фестивалем, где каждый участник сможет погрузиться в захватывающий игровой мир, испытать эмоции и пережить незабываемые приключения.

CityNet является постоянно развивающимся интернет-провайдером, предоставляющим высокоскоростной фиксированный интернет, цифровое телевидение (более 240 телеканалов, в том числе 40 HD-каналов) и услугу линии домашнего телефона. Более подробную информацию можно получить на официальном сайте www.citynet.az или же позвонив по номеру *1177.

Предыдущая статья
«Lenovo: The Power of Partnership» — в Dream Land Baku прошла конференция, организованная компаниями Techpro DC и Lenovo
Следующая статья
Nar обучает местных IТ-специалистов
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,123ФанатыМне нравится
1,020ЧитателиЧитать
3,093ЧитателиЧитать
714ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»