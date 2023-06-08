«AzInTelecom» и турецкая компания «Cekino Group» провели совместную конференцию по информационной безопасности

Действующее под эгидой Министерства цифрового развития и транспорта ООО «AzInTelecom» совместно с «Сekino Group», одной из ведущих технологических компаний Турции, провело в Баку конференцию на тему «Управление безопасностью конечного пользователя».

На конференции, в которой приняли участие специалисты и ответственные лица по информационной безопасности государственных учреждений и частных компаний, основными темами стали риски по безопасности конечных пользователей, внедрение мер реагирования на данные угрозы, а также обеспечение безопасности конечных пользователей в целом.

Выступил со вступительной речью Фаррух Фараджуллаев, Директор коммерческого департамента «AzInTelecom». Он отметил, что деятельность «AzInTelecom», в которой на информационные ресурсы опирается ряд крупных компаний и государственных учреждений страны, заключается в предоставлении международного обмена голосовым трафиком между Азербайджаном и странами мира, облачных услуг, централизованных информационных систем и бизнес-решений. Эльвин Баладжанов, председатель Ассоциации организаций кибербезопасности Азербайджана, подчеркнул, что кибербезопасность стала одним из важнейших нюансов для всех компаний и важность компактного сотрудничества организаций, работающих в этой сфере. Камран Керимли, руководитель отдела информационной безопасности «AzInTelecom», рассказал о потенциальных угрозах, с которыми мы сталкиваемся в своей повседневной деятельности, в том числе и о рисках безопасности конечных пользователей.

Владелец продукта «AzInTelecom» по информационной безопасности Арзу Рагимли отметила, что принятие превентивных и интервенционных мер против рисков играет важную роль. Арзу Рагимли подчеркнула, что ООО «AzInTelecom», которое предоставляет услуги аудита информационной безопасности, консалтинга, кибербезопасности и Центра управления безопасностью (SOC) государственным учреждениям и частным компаниям, также ведет постоянную работу в этой области и регулярно обменивается знаниями с местными и зарубежными компаниями.

Заместитель генерального директора «Cekino Group» Арзу Джар подробно рассказала о компании, отметив, что «Cekino», занимающаяся информационными технологиями, делает важные шаги на пути к тому, чтобы стать ведущей технологической компанией благодаря проактивным и контекстно-ориентированным технологиям, интегрированным решениям, ориентированным на данные, и многолетнему опыту.

В ходе конференции Генеральный директор «Cekino Group» Эрол Йылмаз рассказал о системе, конечном пользователе и безопасности, а также о созданном компанией продукте «Gardiyan». Э. Йылмаз отметил, что этот продукт представляет собой цифровое решение, которое обеспечивает безопасный мониторинг и управление всей системой в крупных сетях от начала до конца, предоставляет информацию системным администраторам в соответствии с корпоративной стратегией и позволяет быстро принимать превентивные меры против проблем.

Начальник отдела обработки информации столичного муниципалитета Стамбула Эрол Озгюнер отметил, что в муниципалитете есть 4 государственных учреждения и в общей сложности работает более 53 тысяч человек. Он также сообщил, что благодаря продукту «Gardiyan» осуществляется безопасный мониторинг и контроль системы во внутренних сетях компании, а также принимаются превентивные меры против рисков.

В рамках конференции был организован конкурс и награждены 10 участников.