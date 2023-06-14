spot_img
15 июня, 2023
ДомойТехнологииHardwareAMD представила серверные процессоры EPYC Genoa-X с памятью 3D V-Cache

AMD представила серверные процессоры EPYC Genoa-X с памятью 3D V-Cache

AMD EPYC Genoa-X

Компания AMD представила процессоры Epyc Genoa-X, оснащенные памятью 3D V-Cache, которая увеличивает общий объем кеш-памяти L3 до 1,1 Gb. Всего в линейке Genoa-X имеется три модели.

AMD EPYC Genoa-X

Технически это те же CPU Genoa на основе архитектуры Zen 4 и с 96 ядрами в максимальной конфигурации, но теперь каждый процессорный чиплет имеет микросхему памяти 3D V-Cache объемом 64 Mb.

AMD EPYC Genoa-XОбъем кэш-памяти 32-ядерной и 16-ядерной моделей идентичен. Если сравнивать новинки с обычными CPU Genoa в аналогичных конфигурациях, то частоты немного отличаются. Кроме того, у Epyc 9684X TDP выше, чем у Epyc 9654 с таким же количеством ядер.

AMD предоставила сравнение своих новинок с CPU Intel.

Компания сообщила, что уже начала поставки процессоров Epyc Genoa-X своим ключевым партнерам.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статья
Android 14 alacaq OPPO smartfonlarının yeni siyahısı
Следующая статья
Представлены 128-ядерные процессоры AMD Epyc Bergamo для дата-центров
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,121ФанатыМне нравится
1,020ЧитателиЧитать
3,093ЧитателиЧитать
714ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»