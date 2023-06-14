AMD представила серверные процессоры EPYC Genoa-X с памятью 3D V-Cache

Компания AMD представила процессоры Epyc Genoa-X, оснащенные памятью 3D V-Cache, которая увеличивает общий объем кеш-памяти L3 до 1,1 Gb. Всего в линейке Genoa-X имеется три модели.

Технически это те же CPU Genoa на основе архитектуры Zen 4 и с 96 ядрами в максимальной конфигурации, но теперь каждый процессорный чиплет имеет микросхему памяти 3D V-Cache объемом 64 Mb.

Объем кэш-памяти 32-ядерной и 16-ядерной моделей идентичен. Если сравнивать новинки с обычными CPU Genoa в аналогичных конфигурациях, то частоты немного отличаются. Кроме того, у Epyc 9684X TDP выше, чем у Epyc 9654 с таким же количеством ядер.

AMD предоставила сравнение своих новинок с CPU Intel.

Компания сообщила, что уже начала поставки процессоров Epyc Genoa-X своим ключевым партнерам.

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