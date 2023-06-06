Представлена watchOS 10

На конференции WWDC 2023 компания Apple представила watchOS 10 — новую версию операционной системы для Apple Watch.

Самая важная информация теперь представлена в виде плиток, которые скапливаются в стопке (Smart Stack). Стопку можно редактировать – добавлять новые виджеты и убирать ненужные. Дизайн виджетов такой же, как на iOS. Взаимодействовать со стопкой можно при помощи колесика Digital Crown.

Стопка автоматически адаптируется ко времени и геолокации, чтобы предложить актуальную информацию из различных приложений. Например, утром на первом плане окажется информация о встречах и погоде на день, а перед полетом — ярлык с посадочными талонами из Wallet.

Теперь экран Apple Watch вмещает больше информации. Почти у всех приложений будет не черный фон, а цветной. Нововведение коснулось приложений «Погода», «Здоровье», «Фитнес», «Акции», «Время» и «Активность».

Также в интерфейсе появились два новых циферблата — Palette и Snoopy. Первый меняет цветовую гамму в зависимости от текущего времени, а второй переносит на часы героев комикса Peanuts.

Новое приложение Mindfulness позволит фиксировать мгновенные эмоции и ежедневное настроение. Приложение предложит несколько вариантов ощущений: пользователь может выбрать наиболее подходящий, прокручивая список колесиком Digital Crown. В приложении «Здоровье» появится оценка уровня депрессии и тревоги.

Другие нововведения:

Теперь Apple Watch отслеживают больше показателей во время езды на велосипеде и во время занятий гольфом;

Редизайн карт – карты на Apple Watch стали полноценными. Можно сохранять пройденные пути;

Функция NamDrop для обмена контактной информации. Достаточно поднести Apple Watch к iPhone поблизости. Также можно делиться и фотографиями.

watchOS 10 получит статус публичной «беты» в следующем месяце. Обновление до новой версии будет доступно для Apple Watch Series 4 или новее в сентябре.

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