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13 июня, 2023
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Представлен Microsoft Flight Simulator 2024 с различными активностями

Microsoft Flight Simulator 2024

Asobo Studio в рамках Xbox Games Showcase 2023 представила следующее поколение легендарной франшизы Microsoft Flight Simulator. Разработчики обещают самый сложный и атмосферный летный симулятор в истории. Будут задействованы «новейшие технологии в области симуляции, облачных вычислений, машинного обучения и графики».

Игроки смогут не только летать на самолетах, но и заниматься различными активностями, например, тушить лесные пожары или выполнять поисково-спасательные миссии. Будет возможность управлять вертолетами для перевозки грузов и промышленными грузовыми самолетами. Игроки смогут выполнять чартерные VIP-рейсы, участвовать в воздушных гонках и летать на воздушных шарах.

Microsoft Flight Simulator 2024 выйдет в 2024 году на PC (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X/S, а также в Game Pass (PC и Xbox). Более точной даты нет.

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