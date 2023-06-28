spot_img
28 июня, 2023
ДомойТелекомАкции и кампанииBakcell поддержала семьи шехидов и ветеранов по случаю Гурбан байрамы

Bakcell поддержала семьи шехидов и ветеранов по случаю Гурбан байрамы

Bakcell

Компания Bakcell доставила праздничные подарки семьям шехидов и ветеранов по случаю Гурбан байрамы.

В рамках инициативы, реализованной при организационной поддержке Исполнительной Власти Хазарского Района, сотрудники Bakcell посетили семьи шехидов и ветеранов и вручили праздничные подарки от имени компании. Таким образом, компания Bakcell оказала продовольственную помощь более чем 170 семьям шехидов и ветеранов.

Компания Bakcell продолжит поддерживать граждан Азербайджана, в особенности наиболее чувствительные слои населения, посредством осуществления различных социальных и других инициатив.

Отметим, что компания является частью NEQSOL Holding.

Предыдущая статья
QNAP выпускает новую версию собственного решения для оптимизации розничной торговли QVR Human 2.0
Следующая статья
Опубликован новый рейтинг компании Coursera — Global Skills Report
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,121ФанатыМне нравится
1,020ЧитателиЧитать
3,093ЧитателиЧитать
714ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»