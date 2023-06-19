Как выбрать лучшего поставщика услуг MDR

Организации во всех отраслях промышленности следят за любыми угрозами кибербезопасности или новыми рисками, чтобы защитить себя. При надлежащей защите они могут отреагировать на обнаруженную угрозу. Но для этого нужны специалисты по кибербезопасности, которых сегодня катастрофически не хватает. Современные технологии, такие как Extended Detection Response (XDR) и Security Information and Management System (SIEM), помогают организациям выявлять угрозы и минимизировать их. Однако они упускают многие элементы, необходимые для обеспечения безопасности в мире киберпреступлений. Управляемое обнаружение и реагирование (MDR) преодолевают недостатки системы безопасности бизнеса и защищают данные и активы, даже если угроза обходит организационные меры кибербезопасности. Но как выбрать лучшего поставщика таких услуг? На этот вопрос в интервью Infocity отвечают директор по стратегии компании Adeo Cyber Security Халил Озтюркчи, директор по международному развитию Adeo Cyber Security Корхан Эргонюль и менеджер по услугам информационной и кибербезопасности НПК R.I.S.K. Мирсадиг Азизли.

— Согласно исследованию Gartner, к 2025 году 50% организаций предпочтут регулирование с помощью сервиса MDR для круглосуточного мониторинга. Почему ожидается такой высокий спрос на это решение?

— Ожидается, что услуги управляемого обнаружения и реагирования (MDR) значительно вырастут из-за различных факторов. По мере того как киберугрозы становятся все более сложными и изощренными, традиционные меры безопасности часто не работают, что заставляет организации искать передовые решения для обнаружения угроз и реагирования на них, такие как MDR. Преимущество этих сервисов заключается в том, что они обеспечивают круглосуточный мониторинг, гарантируя своевременное обнаружение и устранение угроз. Сфера кибербезопасности также сталкивается с нехваткой кадров, что затрудняет организациям наем и удержание квалифицированных специалистов. Услуги MDR решают эту проблему, предлагая доступ к группе экспертов по безопасности, облегчая нагрузку на внутренние команды. Они также помогают организациям соответствовать растущим нормативным требованиям, связанным с безопасностью данных, что является ключевым аспектом для тех, кто работает в жестко регулируемых секторах. Более того, услуги MDR, как правило, более рентабельны, чем создание и обслуживание собственного центра управления безопасностью (SOC), особенно для малого и среднего бизнеса.

По мере расширения предприятий, соответственно, растут и их потребности в безопасности, и службы MDR могут масштабироваться для удовлетворения этих потребностей, предлагая гибкость, которую может быть трудно достичь с помощью внутренних ресурсов. Наконец, поставщики MDR используют передовые технологии, в том числе искусственный интеллект и машинное обучение для более эффективного обнаружения и реагирования на угрозы, чем люди, что еще больше повышает их ценность в меняющемся ландшафте киберугроз.

— Какие вопросы по обеспечению кибербезопасности организаций закрывает MDR? И на какой сегмент бизнеса рассчитана эта технология?

— Услуги управляемого обнаружения и реагирования решают несколько важных проблем кибербезопасности для организаций. Они предлагают решения для обнаружения угроз, реагирования на инциденты безопасности и обновления списка новых киберугроз. Кроме того, они обеспечивают соответствие нормативным стандартам, обеспечивают круглосуточный мониторинг системы и предлагают доступ к необходимым навыкам и знаниям в области кибербезопасности. Все это делается экономически эффективным способом, что особенно полезно для тех, кто не может позволить себе собственную службу безопасности.

Что касается секторов, которые нуждаются в этих услугах, MDR имеет отношение к широкому кругу отраслей. Финансовые услуги, здравоохранение, розничная торговля/электронная коммерция, технологические компании, государственные учреждения, малый и средний бизнес могут извлечь особую пользу из MDR. Эти сектора обрабатывают конфиденциальные данные и сталкиваются со строгими нормативными требованиями, что делает их привлекательными целями для кибератак. Поэтому нужна надежная защита их систем. Несмотря на сектор, любая организация, которая использует цифровые технологии и управляет конфиденциальными данными, потенциально может извлечь выгоду из услуг MDR.

— Что представляет собой решение ADEO MDR?

— ADEO Managed Detection and Response (MDR) — это комплексная служба кибербезопасности, предназначенная для постоянного мониторинга, обнаружения и реагирования на киберугрозы. Наш MDR направлен на выявление как известных, так и новых угроз, предотвращение утечек данных и минимизацию последствий инцидентов безопасности. В отличие от традиционных служб безопасности, наш MDR предлагает целостный подход, сочетающий передовые технологии, такие как искусственный интеллект и машинное обучение, с человеческим опытом для обнаружения угроз и реагирования в реальном времени. Ключевые аспекты нашей службы MDR включают обнаружение угроз, где искусственный интеллект, машинное обучение и поведенческий анализ используются для мониторинга сетей и систем на наличие вредоносных действий.

В случае угрозы служба ADEO MDR быстро реагирует, чтобы сдержать ее, изолировать уязвимые системы, удалить вредоносный код и восстановить нормальную работу. Наша служба MDR всегда в курсе последних угроз, чтобы расширить свои возможности, и эта информация передается клиентам, чтобы помочь им понять картину угроз. Служба ADOE MDR, работающая круглосуточно и без выходных, гарантирует, что угрозы могут быть обнаружены и устранены в любое время. С помощью групп экспертов по кибербезопасности мы предлагаем клиентам советы и рекомендации, повышая уровень их безопасности. Благодаря сочетанию передовых технологий и консультаций экспертов наша служба защищает организации любого размера от растущих киберрисков.

— В чем заключаются преимущества вашего решения на фоне предложений конкурентов?

Для компаний, которые получают услуги MDR против кибератак, обычно выделяют пять ключевых тем, которые всецело присущи нашему решению:

улучшенная видимость;

оповещения с высокой точностью;

более быстрое обнаружение и реагирование;

активный практический опыт;

гибкая доставка.

— Как вы можете охарактеризовать собственных экспертов, которые принимают участие в обеспечении работы MDR? Какой квалификацией необходимо обладать, чтобы попасть в эту команду?

— Упреждающая практическая технология экспертизы сама по себе не снижает угрозы. Вам нужны люди-эксперты, которые могут расставлять приоритеты и расширять расследования, выявлять индикаторы компрометации (IOC) и искать угрозы. MDR решает эту проблему, обеспечивая постоянную поддержку высококвалифицированных и сертифицированных аналитиков. Это означает, что вы можете сосредоточиться на своих основных возможностях, не беспокоясь о наборе, обучении и удержании киберталантов. Adeo Cyber Security предоставляет услуги со своим опытным персоналом, состоящим из более чем 140 сотрудников, которые очень хорошо знают инфраструктуру клиентов и уже много раз препятствовали кибератакам на эти инфраструктуры в регионе.

Важно отметить, что Adeo Cyber Security сотрудничает с компанией R.I.S.K. — надежным партнером с профессиональной командой из 10 сотрудников, специализирующихся на интеграции решений по информационной безопасности и управляемых услугах безопасности. Вместе мы успешно реализовали несколько проектов по тестированию на проникновение, оценке кибербезопасности и интеграции решений для государственных и коммерческих организаций. Это партнерство позволяет нам использовать опыт и ресурсы R.I.S.K. для повышения эффективности и объема наших услуг MDR, предоставляя нашим клиентам комплексные решения в области кибербезопасности.

— Можете рассказать о дальнейших планах по совместной деятельности?

— Партнером Adeo Cyber Security в Азербайджане является компания R.I.S.K. Основанная в 1993 году компания R.I.S.K. является одним из ведущих IТ-интеграторов на рынках Центральной Азии и Кавказа. Одним из наших основных направлений совместной деятельности является кибербезопасность, где Adeo Cyber Security и R.I.S.K вместе уже прекрасно показали себя с самого начала сотрудничества. Эта компания быстро предоставила нам человеческие ресурсы, которые мы используем для предоставления услуг ADEO MDR, а также другие решения в области кибербезопасности для их клиентской базы. С помощью R.I.S.K. мы смогли создать отличные возможности за довольно короткое время. Работая вместе, мы предлагаем серьезные решения и высококачественные услуги для удовлетворения конкретных и критических потребностей азербайджанского рынка в области кибербезопасности.

Будем рады оказать вам поддержку во внедрении решений и технологий Adeo Cyber Security в IT-инфраструктуру вашей компании.

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