Intel представил Tunnel Falls — квантовый процессор с кремниевыми спиновыми кубитами

Компания Intel объявила о выпуске своего первого квантового процессора под названием Tunnel Falls и его доступности для исследователей. Tunnel Falls представляет собой 12-кубитный кремниевый чип со спиновыми кубитами.

«Tunnel Falls — самый совершенный на сегодняшний день чип Intel с кремниевыми спиновыми кубитами, созданный на основе многолетнего опыта компании в разработке и производстве транзисторов. Это следующий шаг в долгосрочной стратегии Intel по созданию полнофункциональной коммерческой системы квантовых вычислений. Академическое сообщество теперь может изучить эту технологию и ускорить развитие исследований», – сообщил Джим Кларк (Jim Clarke), директор Quantum Hardware, Intel.

Как сказано в пресс-релизе, академические учреждения не располагают оборудованием для массового производства каких-либо чипов. С Tunnel Falls исследователи могут сразу же приступить к экспериментам и исследованиям, вместо того чтобы пытаться изготовить свои собственные решения. В результате становится возможным более широкий спектр экспериментов, включая изучение основ кубитов и квантовых точек, и разработка новых методов работы с устройствами с несколькими кубитами.

Tunnel Falls производится на 300-мм пластинах на фабрике Intel D1. 12-кубитное устройство использует самые передовые возможности промышленного производства транзисторов Intel, такие как литография в экстремальном ультрафиолете (EUV). В кремниевых спиновых кубитах каждый бит информации (0/1) закодирован спином (направлением вращения) одного электрона. Каждое кубитное устройство, по сути, представляет собой электронный транзистор, что позволяет изготавливать его по технологии, аналогичной стандартной линии на основе комплементарных оксидов металлов и полупроводников (CMOS). Благодаря использованию этой технологии, производство Tunnel Falls обеспечивает выход годных чипов на уровне 95% по всей пластине, позволяя получать с каждой пластины более 24 тыс. рабочих квантовых чипов.

Компания считает, что кремниевые спиновые кубиты превосходят другие технологии кубитов. Будучи размером с транзистор (≈ 50 × 50 нм), они в миллион раз меньше, чем другие типы кубитов, что «может быть платформой с наибольшим потенциалом для масштабирования квантовых вычислений».

Для продвижения исследований в области квантовых вычислений Intel начал сотрудничать с Лабораторией физических наук Университета Мэриленда, центром Qubit Collaboratory, Национальным исследовательским центром квантовых информационных наук, Sandia National Laboratories, университетом Рочестера и университетом Висконсин-Мэдисон. Компания планирует предоставить доступ для разработчиков и исследователей к своему набору инструментов Intel Quantum Software Development Kit (SDK) версии 1.0 в этом году через Intel Developer Cloud.

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