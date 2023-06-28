QNAP выпускает новую версию собственного решения для оптимизации розничной торговли QVR Human 2.0

Компания QNAP Systems сегодня выпустила QVR Human версии 2.0. Это решение для подсчета посетителей c целью оптимизации розничной торговли, которое обзавелось новыми функциями, такими как анализ плотности площади, уведомление о событиях, тепловая карта и многое другое. QVR Human предоставляет статистику трафика, позволяя пользователям компаниям более обоснованные решения для повышения конверсии продаж, оптимизации штатного расписания, улучшения услуг и повышения эффективности маркетинга.

При использовании того же количества дорогостоящих камер с искусственным интеллектом, QVR Human выполняет подсчет и анализ на стороне сервера, обеспечивая экономическую эффективность для розничных магазинов и организаций. Компании также могут воспользоваться гибкостью выбора IP-камер, соответствующих их потребностям и бюджету, поскольку QVR Human работает с более чем 6700 IP-камерами и камерами, совместимыми с ONVIF.

Ключевые особенности QVR Human 2.0 включают:

Поддержку различных источников видео.

Анализ видеопотоков в реальном времени из различных источников, включая серверы RTSP, QVR Pro и QVR Elite, Поддержку плотности площади (новинка).

Вычисление уровня плотности, устанавливая верхний предел количества людей в определенной области. Эта функция будет полезна в качестве уведомления, если кто-то входит в запрещенную зону. Перекрестный подсчет.

Определение количества людей, которые входят/выходят из очереди. Для каждого канала можно определить до четырех линий обнаружения (прямых/ломаных). Уведомления о событии (новинка).

Отправление уведомлений о событии, например, о превышении порога. Обзор (новинка).

Возможность просмотра всех каналов камер, линии обнаружения и созданных задачи. Вы сможете получать статистику трафика в режиме реального времени на панели инструментов для лучшего управления потоками людей и операциями на месте. «Умный» отчет (новинка).

Визуализация предыдущих данных в виде диаграммы или тепловой карты, чтобы понять тенденции трафика. Компании смогут фильтровать данные по определенным датам и загружать отчеты в файлы CSV. Использование Hailo-8 для повышения производительности ИИ (новинка).

Установив модуль ускорения искусственного интеллекта Hailo-8 M.2 на сервер наблюдения QNAP, вы сможете повысить производительность распознавания искусственного интеллекта и обеспечить высокоэффективное, точное и крупномасштабное интеллектуальное наблюдение с гораздо меньшими эксплуатационными расходами.

QNAP предлагает бесплатную пробную версию на один месяц, включающую два канала камер для выполнения задач перекрестного подсчета или определения плотности площади. Пользователи могут приобрести план лицензии, чтобы добавить больше каналов камер.

Для работы QVR Human Version 2.0 потребуется QNAP NAS на базе архитектуры x86 (64-разрядная версия) с оперативной памятью не менее 4 ГБ (рекомендуется 8 ГБ для наиболее плавного использования), а также QTS 5.0.1 (или новее), QuTS hero h5.0.1 (или новее).