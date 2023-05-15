Xiaomi представила детские часы с видеозвонками

Компания Xiaomi представила новую модель детских часов под названием Mi Rabbit Kids Phone Watch C7A.

Устройство получило 1,4-дюймовый экран разрешением 240 х 240 пикселей и слот для SIM-карты, которая поддерживает сети 4G, благодаря чему можно совершать видеозвонки.

Часы являются водонепроницаемыми, они поддерживают GPS-позиционирование и голосовой помощник Xiaoai. Емкость аккумулятора составляет 950 мАч, заявлено длительное время работы в режиме ожидания. Есть возможность установления различных приложений. Вес часов составляет 54,8 гр.

Цена новинки пока не сообщается.

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