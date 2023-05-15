spot_img
15 мая, 2023
ДомойТехнологииГаджетыXiaomi представила детские часы с видеозвонками

Xiaomi представила детские часы с видеозвонками

Xiaomi

Компания Xiaomi представила новую модель детских часов под названием Mi Rabbit Kids Phone Watch C7A.

Устройство получило 1,4-дюймовый экран разрешением 240 х 240 пикселей и слот для SIM-карты, которая поддерживает сети 4G, благодаря чему можно совершать видеозвонки.

Часы являются водонепроницаемыми, они поддерживают GPS-позиционирование и голосовой помощник Xiaoai. Емкость аккумулятора составляет 950 мАч, заявлено длительное время работы в режиме ожидания. Есть возможность установления различных приложений. Вес часов составляет 54,8 гр.

Цена новинки пока не сообщается.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статья
Qatlanan Samsung Galaxy Z Fold 5 korpuslarının fotoşəkilləri yeni məhsul ilə sələfi arasındakı fərqləri göstərdi
Следующая статья
FT: глава OpenAI ведет переговоры об инвестициях в $100 млн. для своего криптостартапа Worldcoin
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,126ФанатыМне нравится
1,017ЧитателиЧитать
3,100ЧитателиЧитать
715ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»