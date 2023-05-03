Продолжается регистрация на GSMA M360 EURASIA 2023

Azercell соберет в Баку лидеров мировой мобильной индустрии

GSMA M360 EURASIA 2023 соберет В Баку ведущих экспертов, регуляторов, высших руководителей лидирующих операторов мобильной связи и IT-корпораций. Регистрация на самое значимое технологическое мероприятие региона, которое пройдет в отеле Four Seasons с 16 по 17 мая 2023 года, все еще открыта. Профессионалы этой сферы могут получить бесплатный цифровой пропуск на странице GSMA M360 Eurasia Registration Page.

Мероприятие станет отличной площадкой для обсуждения ключевых тенденций и основных вызовов отрасли. На конференции будут представлены доклады и панельные дискуссии, посвященные устойчивости цифровых технологий для будущего процветания, укреплению связей с клиентами, 5G и будущему инфраструктуры, Интернету вещей, искусственному интеллекту и машинному обучению, финтех индустрии, кибербезопасности и т.д. Подробная программа мероприятия доступна здесь.

Отметим, что GSMA M360 EURASIA 2023, которое впервые проходит в Азербайджане, будет организовано в партнерстве с Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики. Генеральным спонсором мероприятия выступит Azercell.

Узнать больше о мероприятии можно по ссылке https://www.mobile360series.com/eurasia