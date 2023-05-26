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26 мая, 2023
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В WhatsApp появится возможность добавлять пользователей по никнейму

WhatsApp

Разработчики WhatsApp ведут работу над новой полезной функцией в популярном мессенджере. Пользователи смогут создавать себе никнеймы, об этом сообщает тематический ресурс WAbetainfo.

В настоящее время для добавления контакта в WhatsApp необходимо знать номер телефона человека. В мессенджере существует дополнительная возможность поделиться QR-кодом, но это намного сложнее и менее безопасно. Также при общении в чате неизбежно раскрытие номера телефона.

Нововведение было обнаружено в бета-версии 2.23.11.15 приложения для Android. У каждого контакта появилось специальное поле для имени пользователя. Это позволит, в том числе, добавлять пользователей по никнейму, а знать номер телефона собеседника будет не обязательно.

В WABetaInfo отметили, что функция уже находится в активной разработке и появится в ближайшем обновлении мессенджера. Чаще всего новые функции WhatsApp сначала появляются в приложении для Android, а затем внедряются в приложение для iOS.

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