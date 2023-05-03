В Азербайджане запустился новый онлайн-сервис заказа авто Uklon

C сегодняшнего дня в Азербайджане доступен новый технологичный онлайн-сервис заказа авто – Uklon. Сервис запустился в стратегическом партнерстве с программой лояльности Umico Bonus.

Для онлайн-заказа авто пользователям в Азербайджане будет доступно два приложения – Uklon App для пассажиров и Uklon Driver App для водителей. Мобильное приложение Uklon App будет интегрировано с бонусной картой Umico. Таким образом, оплачивать поездки можно будет накопленными бонусами Umico. А за расчет своими деньгами, за каждую последующую поездку будет возвращаться кэшбэк бонусами.

Среди преимуществ, которые будет предоставлять Uklon в Азербайджане:

возможность накапливать бонусы и рассчитываться бонусами Umico,

возможность регулировать стоимость поездки.

Кроме того, как сообщают в Uklon, их пользователь всегда знает финальную стоимость поездки – она фиксирована. Как только райдер согласится на цену и разместит заказ, цена для него больше меняться не будет. Кроме этого, на первые три поездки с сервисом Uklon действует скидка до 35%. Также с первой поездки вернется до 100% кешбека бонусами Umico (но не более 4 AZN).

Скачать приложение Uklon можно будет на мобильные устройства на базе iOS и Android, и затем выбрать в списке стран Азербайджан. Установив приложение, пользователи смогут получить до 35% скидки на первые три поездки.

Напомним, Umico – известная в Азербайджане онлайн-платформа, которая активно развивается и стремится построить прогрессивную цифровую экосистему в стране. Cегодня – это комплексное приложение для выгодных покупок, которое объединяет маркетплейс и систему лояльности.

Uklon — украинская райдхейлинговая IT-компания, которая предоставляет современный онлайн-сервис вызова авто. В Азербайджане Uklon запускается совместно с Umico.