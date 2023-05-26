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26 мая, 2023
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Stories нельзя будет загружать в YouTube с 26 июня

YouTube Stories

Сервис YouTube с 26 июня отключит функцию Stories (Истории). Опубликованные ранее ролики будут удалены в течение следующих 7 дней после их загрузки.

«Истории» в YouTube появились в 2017 году. Тогда функция называлась Reels и повторяла популярный в то время формат Snapchat. Они были доступны только блогерам с более чем 10 тыс. подписчиков. Теперь YouTube отказывается от этой функции, заявив, что обычные публикации в среднем получают во много раз больше комментариев и лайков по сравнению с «Историями».

Короткие вертикальные ролики авторы теперь могут публиковать в существующем разделе Shorts. При этом сохранена возможность выкладывать видео как с бесконечным, так и ограниченным временем доступа. Также в Shorts можно делиться опросами, викторинами и фотографиями. В компании заявили, что этот формат оказался более успешным, чем «Истории».

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