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26 мая, 2023
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Официальное приложение ChatGPT для iPhone и iPad стало доступно в 46 странах, включая Азербайджан

ChatGPT

Компания OpenAI объявила, что ее официальное приложение ChatGPT для iPhone и iPad с полной функциональностью стало доступно в 46 странах мира. На прошлой неделе приложение было доступно только в App Store для США. Для работы приложения ChatGPT требуется учетная запись OpenAI.

На сегодняшний день его можно использовать в Албании, Алжире, Аргентине, Азербайджане, Боливии, Бразилии, Канаде, Чили, Хорватии, Коста-Рике, Эквадоре, Эстонии, Франции, Германии, Гане, Индии, Ираке, Ирландии, Израиле, на Ямайке, в Японии, Иордании, Казахстане, Корее, Кувейте, Ливане, Литве, Мавритании, на Маврикии, в Мексике, Марокко, Намибии, Науру, Новой Зеландии, Никарагуа, Нигерии, Омане, Пакистане, Перу, Польше, Катаре, Словении, Тунисе, Арабских Эмиратах, Великобритании и США.

Приложение бесплатное и не содержит рекламы. Чтобы получить дополнительные функции из приложения, который дает сервис ChatGPT Plus, необходимо заплатить $19,99 в месяц. Та же цена предлагается и в веб-версии. ChatGPT Plus обеспечивает доступность даже при высоком спросе, более быстрый отклик и приоритетный доступ к новым функциям, таким как GPT-4, режим с доступом к интернету и с подключением плагинов.

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