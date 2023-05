Финансовые результаты 2022/23 года: Lenovo Group обеспечивает стабильную прибыльность в год преобразований

Lenovo Group объявляет финансовые результаты за прошедший финансовый год. Выручка компании составила $62 млрд, чистая прибыль — $1,6 млрд, или $1,9 млрд без учета HKFRS (Hong Kong Financial Reporting Standards). Выручка показала стабильный рост: валовая и операционная маржа достигли 18-летнего максимума, а чистая маржа без учета HKFRS осталась на уровне прошлого года. Несмотря на то, что на доход компании повлияло замедление рынка устройств, выручка от подразделений, не связанных с ПК, достигла максимума — почти в 40% за финансовый год. Этому способствовали диверсифицированные драйверы роста Lenovo от сервисного и инфраструктурного подразделений компании. Их выручка составила $6.7 млрд и $9.8 млрд соответственно, достигнув рекордных значений и увеличившись на 22% и 37% по сравнению с прошлым годом.

Спустя год отраслевой и глобальной неопределенности Lenovo Group отмечает позитивные признаки стабилизации рынка. Компания ожидает, что во второй половине 2023 года весь рынок ПК и умных устройств возобновит рост, и рынок ИТ-услуг также будет расти высокими темпами. В совокупности это приведет к умеренному росту всего ИТ-рынка в 2023 году. В средне- и долгосрочной перспективе цифровая и интеллектуальная трансформация продолжат ускоряться, что приведет к развитию облачной и вычислительной инфраструктуры.

Финансовая позиция Lenovo Group остается стабильно сильной, цикл оборотного капитала улучшился. Хорошая ликвидность позволила компании продолжить инвестиции в научные исследования и разработки (НИОКР) на всех уровнях архитектуры «Клиент-Периферия-Облако-Сеть-Интеллектуальные технологии» для создания и развития будущих ключевых компетенций. В течение последнего года компания Lenovo увеличила объем инвестиций в НИОКР до $2.2 млрд, что на 6% больше по сравнению с прошлым годом.

В IV финансовом квартале Lenovo Group провела единовременную реструктуризацию и оптимизировала расходы, которые составили $249 млн и, наряду с другими мерами, это позволило сэкономить около $850 млн в год. Это обеспечило Lenovo прочную основу для деятельности в условиях сложного рынка и укрепило положение для будущего роста.

Совет директоров Lenovo объявил финальные дивиденды в размере 3,8 центов США или 30,0 гонконгских центов на акцию за финансовый год, который закончился 31 марта 2023 года.

«В прошедшем финансовом году Lenovo обеспечила стабильную прибыльность, поскольку наши диверсифицированные драйверы роста продолжили достигать новых рубежей. Доля доходов от наших подразделений, не связанных с ПК, увеличилась почти на 40%, — комментирует Юаньцин Ян, председатель и главный исполнительный директор Lenovo. — Все это способствует устойчивому прогрессу на пути трансформации компании в поставщика комплексных сервисных решений и услуг. Наша четкая, продуманная стратегия работает, а деятельность устойчива даже в условиях глобальной неопределенности. В дальнейшем мы продолжим инвестировать в исследования и разработки (НИОКР), чтобы воспользоваться следующей волной возможностей роста и быть хорошо подготовленными к будущим вызовам».

Solutions and Services Group (SSG): высокая маржинальность и устойчивый рост

Возможности:

Сегменты «новых ИТ-услуг» с оборотом в триллион долларов продолжают расширяться. Ожидается, что к 2025 году среднегодовой темп роста рынка DaaS («устройство как услуга») и облачных решений будет двузначным. Расходы на решения и услуги останутся по-прежнему высокими, в частности, в сферах образования, розничной торговле, умных городах и на производствах.

Достижения финансового года:

SSG продолжает оставаться драйвером роста компании и важным источником прибыли.

Выручка достигла рекордного уровня, увеличившись на 22% в годовом исчислении до $6,7 млрд при высокой операционной марже в 21%.

Направление показывает двузначные цифры роста во всех сегментах. Доходы от неаппаратных решений и услуг в настоящее время составляют более половины доходов SSG.

Устойчивый рост:

SSG продолжает инвестировать в создание масштабируемых и воспроизводимых решений и блоков, которые можно развернуть в любой отрасли, используя Lenovo IP.

SSG обновила и расширила решения для цифровых рабочих мест; портфолио гибридных облачных решений TruScale.

Среди иных достижений: внедрение масштабирования TruScale для SAP с помощью Private Edition Customer Data Center (PE CDC); заключение расширенного эксклюзивного партнерства для предоставления технических управляемых услуг клиентам SAP PE CDC в Китае.

Infrastructure Solutions Group (ISG): рекордная прибыль, рекордная выручка и активный рост

Возможности:

Возможности ISG продолжают расширяться по мере того, как по всему миру продолжается модернизация инфраструктуры ИКТ. Ожидается, что к 2025 году рынок серверов превысит $132 млрд, рынок хранилищ достигнет $36 млрд, а рынок периферийной инфраструктуры — $37 млрд.

Результаты финансового года:

Направление ISG показало исторические результаты, подтвердив себя как прибыльное и быстрорастущее направление. При рекордной операционной прибыли $98 млрд., выручка выросла почти до $10 млрд, увеличившись на 37% в годовом исчислении.

Доходы от серверного бизнеса выросли почти на 30% по сравнению с прошлым годом и достигли рекордного уровня, что сделало Lenovo третьим по величине поставщиком серверов в мире.

Доходы от систем хранения данных также достигли рекордно высокого уровня, утроив результаты предыдущего финансового года и переместившись с восьмого места в мире на пятое. Доходы от программного обеспечения выросли на 25% по сравнению с прошлым годом, что стало еще одним рекордом.

Устойчивый рост:

ISG продолжает расширять свои возможности полного стека, охватывающие как поставщиков облачных услуг, так и компании малого и среднего бизнеса.

ISG инвестирует в инфраструктурные инновации, основанные на искусственном интеллекте (ИИ). Например, в граничные вычисления на базе ИИ и гибридное облако.

Открытие собственного производства в Будапеште (Венгрия), позволило усилить конкурентоспособность по стоимости.

Intelligent Devices Group (IDG): лидер рынка и прибыльности

Возможности:

На бизнес повлиял замедление рынка устройств в течение нескольких кварталов из-за перераспределения товаров на складах. Но, так как ПК остается важным инструментом для работы и повышения производительности, Lenovo ожидает, что рынок ПК вернется к росту во второй половине 2023 календарного года. Тенденция к цифровизации и гибридной модели работы продолжают стимулировать рост решений для деловых пространств.

Результаты финансового года:

Выручка IDG снизилась по сравнению с прошлым годом до $49,4 млрд, но позволила остаться на лидирующей позиции на рынке ПК (доля мирового рынка — 23,2%); а также сохранила лидирующую в отрасли рентабельность 7,3%.

Доходы от продуктов премиум-класса увеличились почти до 30%.

Направление по производству смартфонов было прибыльным в течение трех лет подряд; на большинстве рынков добилось роста выручки в премиальном сегменте.

Устойчивый рост:

IDG будет тщательнее контролировать расходы и еще больше повышать эффективность своей деятельности.

Направление продолжит инвестировать в технологические инновации, уделяя особое внимание предложениям премиум-класса и смежным областям, в то же время совершенствуя интеллектуальные решения для гибридных моделей работы.

Результаты IV квартала

Четвертый квартал финансового года стал самым сложным из-за давления как со стороны рынка ПК, так и со стороны мировой экономики. Lenovo завершила квартал с выручкой в размере $12,6 млрд, что на 24% меньше по сравнению с прошлым годом. Выручка от IDG снизилась на 33% по сравнению с прошлым годом, но рост SSG и ISG помог компенсировать застой на рынке устройств. Выручка SSG выросла на 18% с начала года до $1,6 млрд, выручка ISG выросла на 56% до $2,2 млрд. Доходы, не связанные с ПК, в течение квартала достигли исторического максимума в 43%, увеличившись на 12 пунктов по сравнению с прошлым годом.

Основные операционные показатели Q4

Экологические, социальные и управленческие аспекты. Недавно международное рейтинговое агентство MSCI повысило рейтинг Lenovo в области экологических, социальных и управленческих показателей до уровня AAA. Это повышение — максимально возможный рейтинг для корпораций, лидирующих в программах ESG. Кроме того, EcoVadis отметила Lenovo за выдающиеся достижения в области устойчивых закупок на 7-й ежегодной премии «Лидерство в области устойчивых закупок». Компания также недавно была признана Forbes одним из лучших работодателей по разнообразию (Best Employers for Diversity in 2023) в 2023 году — это оценивали, отталкиваясь от прямых и косвенных рекомендаций; исследований ключевых показателей эффективности.