ИТ-лидеры Азербайджана обсудили развитие цифровых инноваций в период неопределенности на форуме IDC Day в Баку

24 мая 2023 года в Баку состоялся форум IDC Day «Предприятие будущего в период неопределенности», посвященный вопросам ускорения развития цифровых технологий и инноваций на предприятиях коммерческого и государственного сектора. IDC Day in Baku – ежегодный форум исследовательской компании International Data Corporation (IDC), проходящий в Азербайджане с 2012 года, возобновивший свою работу после перерыва, связанного с пандемией.

В мероприятии приняли участие руководителей высшего звена крупнейших азербайджанских компаний, эксперты и аналитики ИКТ-сектора, представители международных IT-компаний.

Открывая форум, Андрей Беклемишев, вице-президент IDC СНГ, подчеркнул: «Сегодня не будет стоять вопрос, использовать ли технологии, повестка форума состоит в том, как использовать технологии, чтобы повысить эффективность бизнеса и быть конкурентноспособными».

Отдельно в контексте развития Евразийского региона Андрей Беклемишев подчеркнул роль тюркских государств: «До сих пор наши государства остаются маленькими рынками, и сегодня для нас очень важно объединить усилия, чтобы строить совместную цифровую и телекоммуникационную инфраструктуру с целью привлечения к региону интереса и инвестиций крупнейших глобальных игроков».

С ключевым аналитическим докладом на форуме выступил Вафа Муссави-Амин, вице-президент IDC Европа. На базе исследований и экспертизы IDC Вафа Муссави-Амин представил обзор рекомендуемых действий для ИТ-директоров с целью создания среды для долгосрочного и стабильного инновационного развития. В докладе рассматривались вопросы формирования культуры доверия, инновационные процессы, происходящие в отраслевых экосистемах.

Переход в облако с целью ускорения инноваций и оптимизации бизнеса продолжает быть острейшим вопросом для организаций во всем мире. Сергей Сорокин, директор по развитию бизнеса, Yandex Cloud CIS, разбирал в своем докладе профиль cloud-ready компаний: факторы, приводящие к успешному внедрению облаков, и препятствия, с которыми сталкиваются компании при переходе на публичное облако. Он поделился лучшими практиками клиентов Yandex Cloud, сумевшими преодолеть эти препятствия.

Решения с технологиями искусственного интеллекта также являются ключевым ускорителем современного бизнеса. Расим Бахши, руководитель группы инфраструктурных решений Lenovo в странах СНГ, предложил способы реализации текущей цифровой повестки и интеллектуальной трансформации с помощью комплексных решений Lenovo.

Другой доклад о будущем цифровой инфраструктуры был предоставлен менеджером по консалтингу IDC Василием Пименовым. В своем становлении Цифровая экономика Азербайджана следует по пути многих развитых стран, рынки которых охвачены исследованиями IDC. Это позволяет заранее понять тренды и вызовы, с которыми столкнется бизнес региона при развитии ИТ инфраструктуры в ближайшие годы и подготовиться, воспользовавшись лучшим опытом, доступным уже сегодня.

Новые ИТ-решения, требуют все большие бюджеты. Видеть данные о том, какие ИТ-продукты приобретаются, когда, почему, как и кем они потребляются, как они служат бизнесу и насколько эффективно используются ИТ-продукты – остается неотъемлемой задачей CIO. Андрей Вишневский, региональный технический директор, SQUALIO, рассказал, как решаются эти и другие задачи с помощью ITAM.

По прогнозам IDC, объем данных, создаваемых по всему миру, вырастет более чем в 3 раза — с 12,4 ЗБ в 2021 году до более чем 40 ЗБ в 2025 году, а к 2025 году 25% глобальной информационной сферы будет состоять из данных реального времени. Особое место в мероприятии было отведено панельной дискуссии по теме «Построения долгосрочной стратегии управления данными в организации», в которой приняли участие Майя Дурсунова, руководитель департамента по работе с данными, ABB, Алексей Сидоров, директор по управлению данными, главный евангелист, Denodo, Валех Набиев, директор по управлению данными, PASHA Holding, Эмин Алескеров, директор по управлению данными, Unibank. Участники рассказали о стратегиях по управлению данными, о возможностях распределенной инфраструктуры, об обеспечении требования качества данных.

Поскольку все цифровые организации сталкиваются с нарастающим числом вызовов информационной безопасности, это проблему затронул в своем докладе Васиф Гасымов, главный директор по безопасности PASHA Bank. Финансовая отрасль является безусловным лидером в сфере инвестиций и безопасность. Но чтобы отвечать вызовам, также необходимо иметь лучшие практики организации процессов, риск менеджмента, привлечения и удержание цифровых талантов, именно этим опытом на примере банка поделился Васиф Гасымов.

Нехватка ИТ-талантов имеет более широкий масштаб в сфере инноваций. Турал Маммадов, сооснователь, член правления Azerbaijan Human Resources Association, обозначил направления, на которых необходимо фокусировать для успешного привлечения и удержания кадров, включая согласование целей, брендинг и маркетинг, программы корпоративной социальной ответственности, системы льгот, политику разнообразия и инклюзивности, необходимость соблюдения баланса между работой и личной жизнью.

В заключении форума участники познакомились с тенденциями динамичной отрасли глобальных венчурных инвестиции в 2023 году, представленных Сардором Мухамедалиевым, региональным партнером, ICLUB в Центральной Азии.

Мероприятие состоялось при поддержке ведущих международных ИТ-поставщиков. Платиновыми партерами форума выступили Yandex Cloud, Lenovo cовместно с Intel, Squalio совместно c USU. Золотой партнер – компания Dedodo.