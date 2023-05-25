Bing стал поиском по умолчанию в ChatGPT

Чат-бот ChatGPT больше не будет полагаться только на свои модели или плагины, чтобы предоставлять информацию пользователям. Компания Microsoft на мероприятии Build 2023 анонсировала интеграцию своей поисковой системы Bing с ChatGPT с целью обеспечения более релевантной и новой информации. Bing будет поисковой системой по умолчанию, позволяя чат-боту брать нужную информацию из интернета.

«Основой нашего прогресса с новым Bing является наше фантастическое партнерство с OpenAI. Теперь ChatGPT получит встроенный поисковый движок мирового класса, который обеспечит более своевременные и актуальные ответы с доступом к информации из сети», — отметил Юсуф Мехди (Yusuf Mehdi), руководитель отдела потребительского маркетинга Microsoft.

Новая функция поиска уже внедрена для пользователей платной подписки ChatGPT Plus и вскоре будет доступна для всех пользователей бесплатной версии ChatGPT через плагин.

Как известно, компании Microsoft и OpenAI в последние месяцы тесно сотрудничают. Сама поисковая система Bing получила поддержку алгоритма GPT-4. Система способна выдавать ответы на поисковые запросы в развернутый форме или в виде краткого изложения. Факты и предположения показываются в сносках, что теперь может появиться и в ChatGPT.

Другие новшества Bing связаны с плагинами. Среди них единая платформа для разработчиков для создания плагинов для ChatGPT Bing, Microsoft 365 Copilot и т.д. Платформа плагинов интегрирована в Microsoft Edge, где также есть и поисковая система Bing.