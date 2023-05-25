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25 мая, 2023
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Главные анонсы PlayStation Showcase 2023: Spider-Man 2, ремейк MGS 3, Alan Wake 2 и возрождение Marathon

PlayStation Showcase 2023

Компания Sony на PlayStation Showcase 2023 показала прежде всего игры для PS5 и PS VR2. Презентация продлилась больше часа, были анонсированы игры от внутренних студий PlayStation и их партнеров. Главные события презентации — Spider-Man 2, ремейк MGS 3, Alan Wake 2, возрождение Marathon, а также анонс портативной консоли Project Q для игр через Remote Play с PS5 (новость в отдельной заметке).

Ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater

Официальное название ремейка — Metal Gear Solid Δ: Snake Eater. Игра выйдет на PS5, Xbox Series и PC. Дату релиза пока не объявляли. Разработчики обещают «верный оригиналу» ремейк с оригинальным составом актеров озвучки. Konami также запустила сайт, посвященный ремейку.

Кроме того, Sony переиздаст три номерные части MGS в одном сборнике под названием Master Collection Vol. 1 — он выйдет осенью 2023 года. В его состав войдут:

  • Metal Gear
  • Metal Gear 2: Solid Snake
  • Metal Gear Solid (включает VR Missions)
  • Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (версия HD Collection)
  • Metal Gear Solid 3: Snake Eater (версия HD Collection)

Marvel’s Spider-Man 2

Sony представила первый геймплейный трейлер Marvel’s Spider-Man 2, который демонстрирует одного из главных антагонистов — Крейвена-охотника. По сюжету, он прибывает в Нью-Йорк в поисках Ящера, доктора Курта Коннорса. Питеру Паркеру и Майлзу Моралесу потребуется совместными силами помешать Крейвену осуществить задуманное.

Питер Паркер сражается в союзе с симбиотом, что предоставляет герою дополнительные мощные способности. Игроки смогут переключаться между Паркером и Моралесом, который тоже получил больше способностей по сравнению с предыдущей игрой, прямо во время боя.

Релиз игры состоится осенью 2023 года на PS5, точной даты нет.

Marathon

Bungie возрождает свою фантастическую франшизу. Оригинальный PvP-шутер Marathon вышел в 1994 году.

Разработчики отметили, что попытались сохранить основную логику сюжета и мифологию оригинальной игры, но новую часть не стоит считать прямым продолжением.

Релиз должен состояться PS5 и PC, с поддержкой кроссплея и кросс-прогрессии.

Assassin’s Creed Mirage

Ubisoft поделилась геймплеем экшена. Дата релиза — 12 октября.

Alan Wake 2

Remedy поделилась деталями хоррора и показала первый геймплейный трейлер продолжения игры о писателе. Сюжет игры продолжит историю оригинала и расскажет о том, как главный герой пытается выбраться из потустороннего мира под названием Темная обитель. Ключевые персонажи — сам Алан Уэйк и сотрудница ФБР Сага Андерсон. Разработчики отметили, что для прохождения сиквела не обязательно ознакамливаться с первой частью и дополнением AWE для Control.

Релиз хоррора состоится 17 октября 2023 года на PC, PS5 и Xbox Series X|S. Как сообщили в Remedy, триллер будет продаваться на консолях только в цифровом виде. Предзаказы уже открыты на всех платформах.

Final Fantasy XVI

Square Enix поделилась финальным трейлером игры. RPG выйдет 22 июня.

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