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24 мая, 2023
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Компания Gulfstream Distribution организовала тренинги по авторским курсам Dell Data Protection Suite

Gulfstream Distribution

Компания Gulfstream Distribution организовала в Баку тренинги по авторским курсам Dell Data Protection Suite. Dell Technologies – лидер в сегменте устройств и программного обеспечения для защиты данных. Dell Data Protection Suite обеспечивает резервное копирование, восстановление и соблюдение требований защиты для широкого спектра приложений, баз данных и современных облачных платформ.

В рамках данного тренинга участникам – партнёрам компании Gulfstream Distribution и их заказчикам – были предоставлены следующие курсы:

  • «Администрирование PowerProtect DP» – 5 дней, 40 часов;
  • «Проектирование и администрирование PowerProtect CyberRecovery» – 2 дня, 16 часов.

В частности, специалисты компаний партнёров и заказчиков познакомились с решениями Dell Technologies в сфере защиты данных:

  • Концепции и архитектура систем резервного копирования и архивирования;
  • Dell PowerProtect DP Appliances – комплексное программное обеспечение и хранилище для резервного копирования, репликации, восстановления и подготовки к развертыванию облака для физических и виртуальных рабочих нагрузок;
  • Dell Avamar, Networker, Data Manager – многофункциональное программное обеспечение для обеспечения защиты, администрирования и восстановления данных при любых масштабах в локальных, виртуализированных и облачных развертываниях;
  • Dell PowerProtect CyberRecovery – локальное защищенное хранилище с физической изоляцией данных – первое и единственное решение, которое было одобрено за соблюдение всех требований к хранению данных в соответствии со стандартом Sheltered Harbor для защиты данных финансовых учреждений США от киберугроз, таких как программы-вымогатели;
  • Dell PowerProtect CyberSense – инструмент адаптивной аналитики, машинного обучения и экспертизы для обнаружения, диагностики и ускоренного восстановления данных в безопасном хранилище Cyber Recovery.

На курсах данного тренинга приняли участие сотрудники компаний AzNEXT и AzEduNet, а также сотрудники Управления Информатизации при Министерстве Науки и Образования Азербайджанской Республики, «Азерпочты» и Агентства Государственного Казначейства Азербайджана.

Компания Gulfstream Distribution продолжает организовывать тренинги для повышения уровня компетенции технического персонала своих партнёров и их заказчиков в сферах Информационных Технологий и Информационной Безопасности.

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